Podem consulta els inscrits si avalen entrar al Govern de coalició

La portaveu del Consell de Coordinació de Podem, Noelia Vera, ha informat aquest dilluns que obriran una consulta telemàtica als inscrits del partit per conèixer si donen suport participar en un Govern de coalició amb el PSOE basat en el preacord de deu punts. La consulta es celebra del 23 al 26 de novembre.









En roda de premsa, Vera ha especificat que la pregunta serà: 'Estàs d'acord en que participem en un Govern de coalició en els termes del preacord signat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, si o no?'





La consulta l'obriran el dissabte 23 de novembre, fent-la coincidir amb la que realitzaran des del PSOE a les seves bases, i en temps amb les que portarà a terme tant Esquerra Unida com En Comú Podem.





Defensen des Podem que atès que el preacord signat per les dues formacions la setmana passada, i que contempla fins a 10 punts, és "ampli" i per tant suficient per traslladar la pregunta a les bases de el partit.





Així, assenyalen que fins després de les investidura de Pedro Sánchez no podran anunciar com es materialitza en mesures concretes aquest acord de govern, si bé apunta que tindrà els seus pilars en el que ja es va començar a negociar entre els dos partits en els pressupostos generals de l'Estat de 2019.