El PSOE prefereix evitar parlar de la tipificació de el referèndum com a delicte en el seu pacte amb els d'Esglésies

La secretària general d'el PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmat que la tipificació de l'referèndum com a delicte "no estarà en el pacte de Govern" de l'PSOE amb Unides Podem, perquè en un acord amb un altre partit cal "deixar pèls a la gatera ", de manera que es limitarà a defensar" aquesta idea "com" proposta seva electoral ".





En una entrevista que aquest diumenge publica Deia, Mendia ha assegurat que el pacte entre PSOE i Podem, que alguns han qualificat de 'precipitat', va respondre a l'compromís que Pedro Sánchez va assumir durant la campanya electoral.













"Va dir amb claredat que no anava a pactar amb la dreta, i que en menys de 48 hores anava a fer una proposta als partits polítics per desbloquejar la formació d'un Govern. Ell és conscient de la necessitat de tenir un Govern a Espanya com més abans ", ha assegurat.





Ara, segons ha explicat, la "prioritat absoluta" és la formació d'un Govern "i fer front a la ultradreta, que ara té més de 50 escons". "El Govern que surti de la investidura ha de fer les polítiques necessàries per seguir lluitant contra la desigualtat i fer front a la ultradreta amb política de la bona", ha puntualitzat.





La dirigent socialista s'ha referit a la possible postura que els partits mantindran en la sessió d'investidura. En el cas de Ciutadans creu que "la posició més intel·ligent per a ells seria l'abstenció, però estan en el seu laberint i en la seva situació crítica".





"D'altra banda, ERC i EH Bildu hauran de prendre ells mateixos una decisió. El que no poden pretendre és que el Govern d'Espanya es salti la legalitat constitucional. Això ja ho saben", ha afegit, alhora que ha apuntat que el PSOE sempre ha estat partidari de "dialogar dins de la Constitució, on hi ha marge per al diàleg polític".





Davant la petició d'ERC de crear una taula de partits, ha apuntat que "el que cal a Catalunya és diàleg entre els catalans" i ha recordat que el PSOE "sempre ha estat a favor que es constitueixi una taula de partits a Catalunya ".





"Torra reclama a Sánchez un diàleg que es nega a entaular amb els propis partits catalans. ERC també haurà de fer-s'ho mirar, perquè Espanya necessita un Govern que faci polítiques que millorin la vida de la gent i ells estan formant part d'un Govern a Catalunya que no governa ", ha manifestat.





Idoia Mendia ha apuntat que Pedro Sánchez "sempre ha dit que a Catalunya els problemes són polítics" i que "es resolen per la via de l'diàleg i el pacte dins de la legalitat". "El que passa és que a Catalunya, aquest conflicte polític que no ha estat degudament canalitzat, ha portat a una fallida de la convivència entre catalans", ha afegit.





També ha al·ludit a la proposta de castigar penalment els referèndums, que el PSOE va defensar en campanya. Ara, en el preacord amb Unides Podem s'ha recollit que "la crisi catalana es resoldrà amb diàleg i dins de la legalitat constitucional". "De vegades, quan tu fas un acord amb un altre partit, has de deixar pèls a la gatera. Per tant, el PSOE seguirà defensant aquesta idea com proposta seva electoral però no estarà en l'acord de Govern", ha afegit.





EH BILDU





Preguntada per quin motiu EH Bildu ha estat exclosa de la ronda de converses al Congrés ha assegurat que "quan tu vas a fer una investidura, has de compartir almenys uns mínims". "El PSOE a la investidura passada no es va asseure amb EH Bildu i, en aquesta ocasió, tampoc es va a seure, perquè va a tractar de buscar els acords i els consensos amb altres forces polítiques", ha indicat.





Sobre la possible política territorial que aplicaran PSOE i Unides Podem, ha assegurat que s'ha d'acordar entre els dos socis, però ha assenyalat que els socialistes defensen "una reforma constitucional perquè la política territorial de l'Estat es gestioni millor, que el finançament sigui molt més transparent i les relacions entre les comunitats autònomes i el Govern d'Espanya flueixin millor, i hi hagi menys conflictes competencials ".





"Pel que fa a l'autogovern d'Euskadi, és de sobres conegut el compromís de Pedro Sánchez amb el compliment de l'Estatut. Ja va dir en campanya que, encara que els vots de PNB no fossin necessaris per a la investidura, ell es comprometia a seguir completant el calendari acordat el gener d'aquest any ", ha manifestat.





En aquest sentit, ha assegurat que les transferències "ja eren prioritàries abans" d'iniciar-se les negociacions per formar el futur Govern d'Espanya. "Al Ministeri de Política Territorial hi havia una agenda amb unes dates orientatives i ara caldrà adaptar-les a el nou temps polític. Després, s'activaran tots els treballs bilaterals entre els equips tècnics dels dos governs i començarem a veure els fruits molt aviat", ha indicat.





Davant la petició de el PNB d'abordar qüestions com les transferències i l'agenda basca abans de la investidura, Mendia ha apuntat que l'autogovern "el comparteixen tots els partits que fan política a Euskadi".





Ha afegit que si la resta de qüestions a què es refereix en PNB són "assumptes com el TAV, les pensions públiques, el Pacte de Toledo, la consolidació de el sistema públic, la igualtat salarial entre homes i dones o l'aprovació de la llei d'eutanàsia ", ha assegurat que" no hi haurà cap problema ".