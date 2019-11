Cerdán (PSOE): "No hi haurà un referèndum d'autodeterminació"

El secretari de Coordinació Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha assegurat que "el que està clar és que no hi haurà un referèndum d'autodeterminació a Espanya avalat" pels socialistes, i creu que està en mans de Ciutadans que no depengui de ERC i EH Bildu.









Cerdán s'ha referit, d'aquesta manera, a les condicions que han posat ERC i EH Bildu per facilitar la investidura de Pedro Sánchez com a president de l'Executiu. Les dues forces sobiranistes han apel·lat, per això, a el dret a decidir, cosa que els socialistes no estan disposats a acceptar.





"Això que quedi clar. A partir d'aquí, qui vulgui seure a parlar i negociar, encantat de tractar de treure aquest Govern endavant", ha apuntat el dirigent del PSOE, per apuntat que la seva premissa és "Llei i diàleg". "Qui es vulgui sortir de la Llei, ells sabran què és el que volen", ha avisat.





En una entrevista a Onda Vasca, el secretari de Coordinació Territorial del PSOE ha recordat que "no hi ha alternativa de Govern al PSOE" i la realitat institucional "és la que hi ha". "Jo demano a la resta de forces polítiques que posem en marxa la legislatura i, a partir d'aquí, treballar per treure els problemes dels ciutadans endavant", ha indicat.





Després d'assenyalar que "es pot no dependre dels independentistes", ha apuntat que caldrà veure el que fa Ciutadans, que té deu diputats. "Ara estan en el procés de renovació que han de fer, en el duel que estan passant (per la dimissió del seu líder, Albert Rivera), però veurem a veure quina és la seva reacció", ha asseverat.