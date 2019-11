El 94% dels inscrits dels comuns dóna suport al Govern de PSOE i Podem

El 94% dels inscrits en els comuns que han participat en la consulta sobre el preacord de govern d'Unides Podem i el PSOE li han donat suport, ha anunciat aquest dilluns en roda de premsa el portaveu dels comuns, Joan Mena.













Ha detallat que 3.707 inscrits dels 10.165 de la formació han participat en la consulta -que es va obrir el dijous i va acabar la nit d'aquest diumenge-, dels quals 3.505 ho han donat suport; 198 han votat en contra i quatre ho han fet en banc.





Preguntat per si ell acceptaria ser ministre, ha ressaltat que se centren per ara a la investidura per aconseguir un "Govern progressista que pensi en la gent" i que, després, s'abordaran les responsabilitats que han d'assumir cada un.