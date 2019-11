PSC i comuns pregunten a les seves bases si accepten el preacord PSOE-Unides Podem per a governar

El PSC i els comuns sotmetran a consulta aquest cap de setmana el preacord de govern entre PSOE i Unides Podem entre les seves bases per saber si donen suport o no aquest pacte per a la futura governabilitat a l'Estat.





Els socialistes de consultar aquest dissabte als seus 17.315 militants, que podran votar de manera presencial a un centenar de seus de PSC a tot Catalunya des de les 10.00 hores fins a les 20.00 i de forma telemàtica des d'aquest divendres fins dissabte.









La pregunta que sotmetrà a votació el PSC és: "Et sembla l'acord assolit entre PSOE i Unides Podem per formar un Govern progressista de coalició?", I una hora després de tancar la votació donaran a conèixer el resultat.





Aquesta mateixa consulta es reproduirà en totes les federacions socialistes de la resta d'Espanya, de manera que un total de 178.600 militants a tot l'Estat estan cridats a votar per avalar el preacord per governar en coalició amb Unides Podem.





Per part dels comuns, la consulta va començar dijous i es mantindrà fins al diumenge a les 21.00 hores, i els inscrits de el partit poden votar de forma telemàtica, i es preveu que dilluns anunciïn el resultat.





Si és el cas, la pregunta a consulta és: "Estàs d'acord que les i els comuns participem en la formació de govern a l'Estat amb el PSOE i Unides Podem?".





De la mateixa manera que passa en el cas dels socialistes, la consulta dels comuns se celebrarà en paral·lel a la que podem farà perquè els seus inscrits avalin l'acord amb el PSOE amb la pregunta 'Estàs d'acord en que participem en un Govern de coalició en els termes de l'preacord signat per Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, si o no? '.





19 ESCONS





L'aval de les dues formacions catalanes a l'acord és rellevant, ja que entre els dos sumen 19 escons --12 de PSC i 7 dels comuns-- dels 155 que sumen els dos partits a tot l'Estat, i previsiblement les bases de tots dos partits donaran suport al pacte.





A més, la situació a Catalunya és ara mateix el principal escull que té l'acord PSOE-Unides Podem per aconseguir que aquest govern de coalició tiri endavant, ja que la investidura depèn de l'vot dels partits independentistes, especialment d'ERC, que dilluns també consultarà a les seves bases si rebutja abstenir-se en la investidura si no hi ha un acord per crear una taula de negociació per abordar el conflicte català.