TSB (Banc Sabadell) anuncia el tancament de 82 oficines el 2020

La filial britànica de Banc Sabadell, TSB, ha decidit realitzar un ajust de 82 oficines a l'any 2020, el que equival a el 15% de la seva xarxa actual, com a part del seu nou pla estratègic per al proper trienni, que té com a principal objectiu millorar la rendibilitat i l'eficiència.









El procés d'ajust de la xarxa comercial, que busca "adaptar-se a la realitat del mercat actual", suposarà un impacte en costos de 180 milions de lliures (210 milions d'euros).





TSB justifica aquesta decisió, que previsiblement afectarà la plantilla, en què compta amb més del doble d'oficines per cada 10.000 clients que la mitjana de sector al Regne Unit.





D'aquesta manera, després de fer una "revisió i anàlisi minuciosa" de la seva xarxa actual i la seva distribució geogràfica, TSB ha decidit retallar durant l'any 2020 el nombre de sucursals des de les 540 amb què compta actualment, fins a 480.





No obstant això, tot i ajustar la mida de la seva xarxa, s'ha compromès a invertir en noves oficines vaixells insígnies en localitzacions estratègiques i a destinar uns 140 milions de lliures (152 milions d'euros) en la transformació dels seus canals digitals i automatització de sucursals.





El nou pla estratègic (2019-2022) pretén millorar el benefici recurrent de l'entitat fins a la forquilla d'entre els 130 i 140 milions de lliures (152 i 163 milions d'euros) a la fi de el període.





En aquests nivells, el ROE o rendibilitat financera de TSB es situarà prop de el 7% si s'exclouen els costos de reestructuració i de el 5% assumint. Així mateix, l'entitat té previst incrementar i diversificar la seva cartera creditícia, amb un augment del 5% net anual en els pròxims tres anys.