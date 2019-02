Banc Sabadell guanya un 54 per cent menys el 2018

Banc Sabadell ha tancat 2018 amb un benefici net atribuït de 328.100.000 d'euros, un 54,2% de menys respecte a l'exercici anterior, després de que la migració de la filial britànica TSB i culminar la neteja del balanç, segons ha informat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de valors (CNMV).





Sense tenir en compte l'impacte dels costos extraordinaris assumits, que xifra en 637.100.000, el creixement del benefici net del banc hagués estat del 9,6% interanual, fins a situar-se en els 783,3 milions d'euros.





L'entitat financera, que presideix Josep Oliu, ha destacat la fortalesa del seu negoci bancari, amb un creixement en ingressos del grup d'un 2,9% durant 2018.





El marge d'interessos s'ha situat en 3.675,2 milions d'euros el 2018, un 0,7% més, i excloent TSB el marge puja a 2.675,5 milions, un 1,1% més interanual i trimestral, impulsat pel creixement de volums.





Les despeses d'explotació es van elevar a 2.920,4 milions (239 milions més que el 2017), els costos no recurrents es van situar en 291.500.000, atribuïbles principalment a la migració i postmigración de TSB, i els costos recurrents van ascendir a 2,628, 8, un lleuger augment del 0,3%.









Durant 2018, el Sabadell ha portat a terme un esforç per netejar el seu balanç i reduir la ràtio d'actius problemàtics nets, aconseguint una significativa caiguda d'aquests actius, que presenten una reducció EX TSB de 7.846 milions a l'any, després d'anunciar la venda de carteres institucionals per 5.800 milions d'euros.





La cobertura d'actius problemàtics es va situar en el 52,1%, la cobertura dels dubtosos en el 54,1% i la ràtio dels problemàtics sobre el total d'actius del grup se situa en l'1,8%, anticipant en un any la consecució d'un dels eixos del pla estratègic.





Així mateix, al tancament de l'exercici es va reduir la ràtio de morositat del grup, fins al 4,22% (5,04% sense TSB), i la ràtio de capital CET 1 'fully loaded' s'ha situat al 11,3%.





NOVA ETAPA A TSB





L'entitat, que dirigeix Jaume Guardiola, ha destacat que un cop superats els incidents informàtics vinculats a la migració de TSB s'obre nova etapa en la qual es millorarà l'experiència del client i es desenvoluparà negoci de pimes.





La nova plataforma permet que els agents hipotecaris puguin enviar sol·licituds en la meitat de temps en comparació amb els processos previs a la migració.





També subratllen que TSB va tancar l'any 2018 amb 140.000 nous registres enfront de 80.000 sortides i afirmen que la filial es consolida un cop superada la problemàtica viscuda en la migració.