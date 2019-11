Bárcenas demana sortir de presó amb una polsera telemàtica

El extresorer de PP Luis Bárcenas, condemnat a 33 anys i quatre mesos de presó i 44 milions d'euros de multa per la primera època d'activitats de la trama Gürtel, ha demanat a l'Audiència Nacional que el deixi en llibertat amb el control d'una polsera telemàtica o amb la compareixença diària al jutjat.













Segons han informat fonts jurídiques, la defensa de Bárcenas va presentar la setmana passada un escrit davant el tribunal que el va condemnar perquè li permeti abandonar la presó mentre el Tribunal Suprem revisa els recursos contra la sentència que es va dictar el maig de 2018 i en la qual es va afirmar que l'extresorer popular era una "peça fonamental" en el "sistema de defraudació de l'erari públic".





Aquest escrit subratlla que Bárcenas porta a la presó provisional més de tres anys, al que caldria sumar les compareixences setmanals i la retirada de passaport durant pràcticament tota la instrucció de el cas Gürtel, que va esclatar el febrer de 2009.





Segons les fonts consultades, aquest temps seria "computable i compensable" per més de sis mesos de presó. Així mateix, la defensa remarca que no hi ha cap tipus de risc de fuga ja que ha quedat "àmpliament acreditat" l'arrelament de l'exsenador del PP.





Bárcenas va entrar a la presó de Soto de Real en plena instrucció de el cas en la qual va romandre gairebé dos anys, des de juny 2013 fins gener de 2015, a la qual va tornar al maig de 2018 després de conèixer-se la sentència de l'Audiència Nacional.





A l'octubre de 2018, la Secció Segona de la sala penal de l'Audiència Nacional va rebutjar les peticions de llibertat de Bárcenas i altres condemnats, com l'exconseller madrileny Alberto López Viejo i l'exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, en entendre que , precisament, el risc de fuga persistia.





Així, va ordenar mantenir a tots ells a la presó fins que es pronunciï l'alt tribunal o, si no, fins que compleixin la meitat de la condemna, que és el límit que permet la llei estar a la presó sense sentència ferma. En el cas de l'extresorer, la data límit, si el Suprem no ha dictat sentència abans, seria juny de l'any 2033.





L'Audiència Nacional va assenyalar en la seva resolució que Luis Bárcenas va ser l'encarregat de fer constar els ingressos i despeses de l'PP a la presumpta caixa B de la formació política -que encara s'està investigant-, així com "quantitats lliurades a persones membres rellevants de el partit".