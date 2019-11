Els candidats prodemocràcia arrasen en les eleccions locals de Hong Kong

Els candidats prodemocràcia als comicis locals que s'han celebrat aquest diumenge a Hong Kong han aconseguit prop del 90 per cent dels escons dels consells de districtes en una jornada electoral caracteritzada per una històrica participació.





Més de 2,9 milions de persones, un 70 per cent de la població, han acudit a les urnes en un moment clau per a la regió administrativa especial xinesa, una antiga colònia britànica que es troba sumida en una de les revoltes més importants de la seva història des que es va tornar a la Xina el 1997.





L'oposició al Govern xinès ha obtingut 396 dels 452 escons, la qual cosa suposa un clar rebuig als candidats 'pro-establishment' i, per tant, a l'administració de la líder de Hong Kong, Carrie Lam, segons ha informat la cadena de televisió local RTHK després de conèixer els resultats preliminars.





El recompte suposa una dura patacada per als candidats favorables a Pequín, que han perdut més de 240 escons en comparació amb els resultats de les eleccions celebrades el 2015.





Els resultats tenen diverses implicacions: els candidats prodemocràcia ha arrabassat de moment el control de 117 escons al Comitè Electoral (format per 1.200 membres) de cara a les eleccions previstes per 2022, en les que es triarà al nou cap de Govern de Hong Kong. A més, controlen 17 dels 18 districtes de la regió.





El diputat oficialista Junius Ho, candidat a Tuen Mun, ha publicat un missatge a Facebook reconeixent la seva derrota després de rebre poc més de 2.600 vots, 1.200 menys que el seu rival, Lo Chun-Yu, del Partit Demòcrata. Ho ha alertat d'un resultat "anormal" i "lamentable" que posa tot "potes enlaire".









També el diputat oficialista Ho Kai-ming ha perdut per un estret marge davant de Chan Kin-man, del Partit Democràtic, mentre que el diputat Michael Tien ha estat derrotat pel candidat opositor Lau Cheuk-yu.





També a Sham Shui Po s'hauria imposat el candidat de l'oposició, Lao Ca-hang, després de derrotar Vincent Cheng, de l'Aliança Democràtica per a la Millora i el Progrés d'Hong Kong (DAB), afí a Pequín.





No obstant això, la presidenta de la DAB, Starry Lee, hauria derrotat el candidat de l'oposició, Leung Kwuok Hung, a Kowloon, un dels municipis més importants de la regió autònoma de Hong Kong. Leung ha comparegut davant la premsa per reconèixer la seva derrota, tot i que ha assenyalat que Lee podria ser l'única candidata oficialista que s'imposi en els 18 consells de districte. Per això ha instat Carrie Lam a preparar el seu "discurs de dimissió".





A South Horizons l'opositor Kelvin Lam hauria derrotat Judy Chan, del Nou Partit del Poble, per 4.164 vots a 3.236, segons recull el diari 'South China Morning Post', mentre que Eddie Chan --dirigent estudiantil-- s'hauria imposat a Chui Kwan Siu, del DAB, a Yuen Long i Lester Shum --també líder estudiantil-- ha estat elegit a Tsuen Wan després de derrotar Chow Ping Tim.





Un altre líder estudiantil, Tommy Cheung, condemnat després de participar en la Revolució dels Paraigües, ha derrotat Wilson Wong, de l'oficialista Aliança d'Empresaris i Professionals, a Ien Long, prop de la frontera amb la Xina, mentre que Ted Hui, del Partit Democràtic, ha conservat el seu lloc al districte Centre i Occident després de derrotar el candidat independent Wong Chung Wai.





Cheung, que ha descrit la situació com un "tsunami", ha expressat que "aquest és el poder de la democràcia". Hui, per la seva banda, ha afirmat que "l'alta participació es deu a l'empipament de la gent, que necessitava expressar-se amb un vot i el resultat significa que la gent vol democràcia".





"La gent està amb el moviment antiextradició i la gent continua amb els manifestants. Jo em considero un manifestant i ara la gent m'ha votat. Han votat pels manifestants. Aquest és el missatge", ha afegit.





ESCLAT DE LA CRISI





Les protestes a Hong Kong van esclatar el passat mes de juny contra un polèmic projecte de llei d'extradició a la Xina continental. Carrie Lam va acabar retirant definitivament el projecte de llei però les manifestacions han continuat amb més demandes, inclòs el sufragi universal.





La violència a Hong Kong s'ha convertit així en el desafiament més gran per al president xinès, Xi Jinping, que va arribar al poder el 2012 i insisteix que el Govern local podrà resoldre la crisi.





Els manifestants, enfadats pel que consideren una ingerència del Govern xinès a l'antiga colònia britànica, han defensat que estan responent a l'excessiu ús de la força per part de les forces de seguretat. Pequín, per la seva banda, ha rebutjat qualsevol tipus d'intervenció en els assumptes d'Hong Kong i ha culpat de la situació a la influència de tercers països.