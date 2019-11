Milers de persones marxen a Barcelona contra la violència masclista

Milers de persones protesten a Barcelona la tarda d'aquest dilluns en una manifestació sota el lema 'Contra les violències masclistes, autoorganització feminista', en què s'ha clamat perquè no quedi "cap agressió sense resposta".





La protesta, convocada per la plataforma Novembre Feminista de Ca la Dona amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència Masclista, ha sortit a les 18.30 hores de Jardinets de Gràcia i ha baixat per passeig de Gràcia en direcció a la plaça Catalunya, on preveu culminar amb la lectura del i actuacions.





S'han corejat lemes com 'La nit és nostra, cap agressió sense resposta', 'Si toquen a una, ens toquen a totes', 'Visca la lluita feminista', 'No son muertas, son asesinadas', 'Patriarcado y capital, alianza criminal', 'Machirulo muerto, abono pa' mi huerto' i 'Hombre violador, al triturador'.









S'han vist cartells i pancartes amb frases com 'Basta de matarnos', 'Ni víctimas ni pasivas, feministas y combativas', 'Ortega Smith, 1.028 asesinadas. Vox también es responsable' y 'Somos el grito de las que no tienen voz'.





Amenitzada a el ritme del grup de percussió Percudones, la marxa ha baixat pel passeig sota la mirada de centenars de persones amuntegades en els laterals de la via.





SOLIDARITAT





Un grup ha marxat amb un 'pas' de processó en homenatge a les feministes que van ser jutjades per portar una vagina gegant --el 'Coño insumiso'-- en la Setmana Santa sevillana de 2014, portant sobre les espatlles una vagina gegant, i abillades amb vestimentes que emulen les de natzarens, amb caputxes de color rosa, i al pas de la marxa per l'encreuament amb el carrer Provença s'ha situat davant la capçalera.





Un grup de dones ha portat pancartes amb la queixa: 'La policia xilena viola i mata a les nostres compas', davant la qual cosa les manifestants han expressat la seva "solidaritat" amb crits i aplaudiments, i un altre grup ha reivindicat amb una pancarta que 'La invasió al nord de Síria és també violència patriarcal'.





També han convocat concentracions, marxes i actes de protesta amb motiu del 25N col·lectius a l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Molins de Rei, Santa Perpètua de Mogoda, Premià de Mar, Vilafranca de Penedès (Barcelona), Tarragona, Tortosa (Tarragona) , Lleida i Girona, entre d'altres localitats.