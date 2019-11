Feministes contra la violència masclista marxen per tot Catalunya

Col·lectius feministes es mobilitzen aquest dilluns per trucar a l'empoderament "individual i col·lectiu" contra la violència masclista en actes organitzats a Catalunya amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències contra les Dones.





Una manifestació organitzada per Novembre Feminista de Ca la Dona recorre els carrers de Barcelona a partir de les 18.30 hores, quan surt de Jardinets de Gràcia fins a plaça Catalunya, on llegiran un manifest i hi haurà actuacions musicals, ha explicat l'activista Montse Benito.





L'encapçala un bloc no mixt, seguit d'un amb representants socials i de partits, i comptarà amb castelleres, percussió i fins i tot un pas de processó en homenatge a les feministes que van ser jutjades per portar una vagina gegant -el 'Cony insumís'- a la Setmana Santa sevillana de 2014.





També han convocat concentracions, marxes i actes de protesta col·lectius a l'Hospitalet de Llobregat, Vic, Molins de Rei, Santa Perpètua de Mogoda, Premià de Mar, Vilafranca de Penedès (Barcelona), Tarragona, Tortosa (Tarragona), Lleida i Girona , entre d'altres localitats.





Benito, que participa en l'associació convocant Novembre Feminista, ha explicat que la mobilització del 25N d'aquest any a Barcelona porta per lema 'Contra les violències masclistes, autoorganització feminista', i apel·la a la força del col·lectiu, "molt important davant de totes les dificultats "que hi ha encara per a les víctimes d'aquesta violència.





"Hem avançat molt però encara hi ha vulneracions", com sentències d'una justícia que qualifiquen de patriarcal i que qüestiona la versió de la supervivent, però també per l'incompliment de les obligacions que veuen en les institucions públiques, a les quals demanen que no es quedin a les declaracions de dilluns.





"Les institucions han de implementar polítiques publiques, posar mitjans i recursos, i la societat ha d'assumir la coresponsabilitat que té respecte a la violència masclista", ja que aquesta afecta tots els àmbits, i ha demanat millorar la capacitat restaurativa de l'àmbit judicial , en el qual falta fer formació.





Davant sentències com la de la violació múltiple de Manresa (Barcelona) a una menor, en la qual els jutges no van considerar que hagués violència perquè la víctima estava inconscient, ha cridat a protestar i a treballar per una transformació social: "Moltes vegades els processos de denúncia es pateixen molt en soledat, són revictimizadores".





Ha afegit que "les mesures punitives no resolen moltes coses si no van complementades amb intervencions educatives" que treballin en un canvi de valors i en les relacions afectivosexuals, sobre el que ha dit que el moviment feminista té multitud de propostes.





El manifest d'enguany introdueix la necessitat de tenir en compte la diversitat de les dones i la transversalitat de la protesta, ja que passa que persones migrades o amb discapacitats veuen més vulnerats els seus drets, o tenen més impediments a l'hora de denunciar una agressió o assetjament.





"Les violacions, les agressions sexuals, l'assetjament, els feminicidis, ja siguin a casa, al carrer, a l'escola, a la feina, a Internet, a les institucions o en grups religiosos, socials i polítics, no són fets aïllats , sinó que responen a un mandat patriarcal basat en les desigualtats relacions de poder ", diu el text.





"Totes les dones, lesbianes i trans tenen a veure reconeguts tots els seus drets i els han de poder exercir plenament", com el dret a la salut, la feina i a l'habitatge, sentencia el manifest, que demana derogar la Llei d'estrangeria, així com la 'Llei mordassa'.