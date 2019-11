El Mobile World Congress vincula la seva continuïtat a Barcelona al manteniment de l'ordre públic

El conseller delegat de la Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), Carlos Grau, ha demanat garantir la mobilitat i la seguretat perquè el Mobile World Congress (MWC) se segueixi celebrant a Barcelona.





Ho ha dit aquest dilluns en un dinar-col·loqui de fòrum Barcelona Tribuna, organitzat per l'Associació Espanyola de Directius (AED) i la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País.





Grau ha demanat a fer "un bon Mobile" al febrer del 2020 i evitar vagues i talls en ésser preguntat per com assegurar que continua a Barcelona més enllà de 2023, quan acaba el contracte de celebració de la sala a la ciutat.









Ha sostingut que les negociacions amb la GSMA, que organitza el saló, per renovar el contracte encara no han començat i que aquestes s'acostumen a produir a últim moment: "Encara és aviat per parlar de la renovació".





Grau ha assenyalat que espera que la celebració del Mobile a Barcelona s'ampliï per cinc anys més a partir de 2023 i ha tingut en compte per a la seva renovació que actualment s'estan produint "situacions d'incertesa i canvis".





Grau ha exposat que el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, sempre els trasllada que Barcelona s'ho ha de creure, a més de fer broma amb que no torni a nevar com al Mobile de 2018: "Crec que depèn de nosaltres".





El conseller delegat de la MWCapital ha posat en valor per a la renovació del contracte qüestions com l'ampliació anunciada per Fira de Barcelona per al recinte de Gran Via a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i la modernització del de Montjuïc a Barcelona: "Estem creant les bases".





PATRONAT DE LA MWCAPITAL





Grau ha valorat que en el patronat de la MWCapital hi ha un "grau de complicitat molt elevat" entre els diferents agents públics i privats i ha assenyalat que des que lidera la fundació fa dos anys s'han produït canvis de patrons i d'executius.





"Som un instrument per trobar punts de diàleg", ha defensat Grau i ha indicat que el patronat serveix perquè les tres administracions presents --Govern, Generalitat i Ajuntament de Barcelona-- se senten juntes.





"DESESTACIONALITZAR " EL MOBILE





Grau ha advocat perquè el 50% del pressupost de la fundació MWCapital no depèn del congrés internacional de mòbils i està "desestacionalitzat" més enllà dels dies que aquest té lloc a Barcelona.





"Ens hem de concentrar en el llegat", ha remarcat el conseller delegat de la MWCapital i ha emfatitzat les aportacions que fan els patrons, sobretot els privats, per a la continuïtat del projecte durant tot l'any.