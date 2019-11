A Espanya, s'ha tornat costum que la direcció dels partits s'escudin en el judici dels seus militants per a estalviar-se la presa de decisions complicades. Podemos ho va fer en sotmetre a votació l'adquisició del xalet d'Iglesias i Montero, i això mateix és el que ha fet ERC aquest dilluns després de donar-se a conèixer els resultats de la consulta entre els seus afiliats sobre la investidura de Pedro Sánchez.

MÉS INFORMACIÓ ERC consulta la militància sobre si rebutja investir Sánchez





La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha estat qui ha valorat aquesta consulta de "autodefensa" al tancament de les urnes. En primer lloc, Vilalta ha comunicat que 5.953 persones han exercit el seu dret a vot, la qual cosa suposa una participació de gairebé el 70% de la militància del partit. Quant als resultats, la pregunta ha estat resposta amb un "sí" pel 94,6% dels consultats, mentre que un 5,4% han respost "no" a la pregunta.





La pregunta, realitzada en forma negatiu, era la següent: 'Estàs d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez si prèviament no hi ha un acord per a abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una taula de negociació?'.





Per a Vilalta, "una àmplia majoria ha parlat clar i diu no a la investidura amb les condicions actuals propostes per PSOE i Podemos, exigint una taula de negociació entre Catalunya i l'Estat".





LA MESA DEL CONGRÉS





Malgrat que en el Congrés els grups estan negociant la composició de la Mesa de la Cambra Baixa, Vilalta ha descartat que aquest extrem s'inclogui en la negociació sobre la taula de diàleg i la investidura.





"No tenim gens d'interès a negociar cadires. Som aquí per a una solució democràtica per al país. Entenem que la taula de negociació és el millor instrument", ha dit recalcant quin és el seu objectiu.





SENSE PRESSES PER A LA INVESTIDURA





Malgrat que des del PSOE ha transcendit la voluntat d'arribar a un acord per a substanciar la investidura de Sánchez abans del nadal, els republicans han insistit que la seva prioritat és aconseguir la taula de diàleg per a solucionar el conflicte.





"No sé quina pressa té ara per a ser investit, però ERC no té gens de pressa. Fa anys que reclamem que finalitzi la repressió i que s'aposti per la via democràtica", ha raonat.





LA SITUACIÓ DE JXCAT





En els últims dies, el focus de la negociació d'investidura s'ha situat sobre els republicans deixant en segon pla a JxCat amb els quals els socialistes no s'han posat en contacte per a negociar la investidura i que aquest mateix dilluns per boca del seu portaveu i diputada electa en el Congrés, Laura Borràs, ha expressat malestar per no comptar amb ells.





Després de llançar les seves condicions per a una investidura com incloure el reconeixement de l'expresident Carles Puigdemont com a interlocutor i la figura indispensable d'un mediador internacional, Borràs ha advertit que "cap solució serà completa si no estan tots els seus actors" en la taula de negociació i ha recordat que en la seva formació està, entre altres, el president de la Generalitat, Quim Torra.





Mentrestant, els republicans han realitzat la seva consulta i han posat les seves condicions sobre la taula per a aconseguir aquest espai de diàleg: "No és un problema per a nosaltres obrir el camí i construir aquesta taula de negociació, perquè crec que després les formacions del país se sumaran a aquest acord, perquè és l'únic camí possible per a construir una solució democràtica".