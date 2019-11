No tots els socialistes comparteixen la 'nació' catalana de PSC

El PSC defensava ahir que Catalunya és una nació i Espanya un Estat plurinacional, tal com ha reivindicat històricament, però ha revifat el debat en el si del socialisme perquè no tots els dirigents del PSOE opinen el mateix.









Són moltes les veus socialistes que parlen d'Espanya com un estat federal i consideren un error que, enmig de les negociacions sobre la investidura de Pedro Sánchez, es parli de Catalunya com a nació.





És el cas de la líder del PSOE andalús i expresidenta de la Junta d'Andalusia, Susana Díaz, que assegura que la Constitució permet als espanyols que cadascú se senti com vulgui i defensi els estatuts autonòmics, però sense qüestionar l'Estat espanyol.





Díaz es desmarca així dels de Miquel Iceta, que insisteixen en el reconeixement de la plurinacionalitat d'Espanya en el pròxim congrés de PSC.





Des de la cúpula del PSOE, vinculen el debat sobre Estat i nació a les negociacions amb ERC per investir Pedro Sánchez com a president de Govern.





El president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, secunda les declaracions crítiques de Susana Díaz i sosté que el PSOE no pot comprometre amb els requisits que demana ERC.





Segons l'opinió de García Page, hi ha qüestions, com la d'Estat i nació, que corresponen a el conjunt dels espanyols i no només a un partit independentista i ni tan sols d'un Govern central.





Per a García Page, tornar a posar sobre la taula plurinacionalitat si o plurinacionalitat no és tornar a una batalla dialèctica que no porta a bon port.