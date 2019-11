El PSC planteja reconèixer Catalunya com a nació

El PSC ha plantejat reconèixer Catalunya com a nació i Espanya com un estat plurinacional, i ha defensat la necessitat de reformar la Constitució com "el camí per recompondre consensos trencats" en el document polític que sotmetrà a votació en el seu Congrés.













En aquest document marc que el PSC portarà al seu Congrés els dies 13 i 15 de desembre, els socialistes defensen que "tant Catalunya com la resta d'Espanya són plurals i diverses, un conjunt de pobles amb singularitat pròpia amb llaços socials, culturals i polítics que els han mantingut units".





"Avui, Espanya és un país modern -plurilingüe i pluricultural- que es fonamenta en la igualtat de drets i la garantia de el dret d'autonomia dels pobles que la integren. Reconèixer Catalunya com a nació i Espanya com un estat plurinacional és la nostra manera de entendre la nostra unió i la igualtat en la diversitat", subratlla el document.





El PSC també reivindica que en el federalisme es troben "les millors solucions per a reconèixer, respectar i integrar les diverses identitats nacionals que conviuen, sense disminuir la cohesió social i la igualtat entre espanyols".





Considera que "la reformulació en sentit federal és la més viable políticament, la més estable econòmicament, la més justa socialment i l'única capaç d'aglutinar un ampli suport social".

"Federalisme és reconeixement, autogovern i govern compartit, finançament just i suficient, respecte a la pluralitat des de la llibertat individual i col·lectiva", afegeix.





El secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, ha recordat que el seu partit defensa que Catalunya és una nació "des de la seva fundació, des del segle passat", i que així es recull en la declaració de Granada, en la declaració de Barcelona i en l'últim document congressual que van redactar el 2016.





En una roda de premsa, ha agraït l'interès que ha suscitat la ponència política que volen debatre i votar en el Congrés de la formació dels dies 13, 14 i 15 de desembre





"Parlem des de fa un segle que Catalunya és una nació. Ens ha sorprès que sigui notícia, però ho respectem", ha insistit el secretari d'organització dels socialistes catalans.





Precisament, en el document de la ponència que es va aprovar en l'últim Congrés del 4, 5 i 6 de novembre de 2016, s'explicitava: "Volem una Catalunya capaç de forjar el seu futur com a nació, garantint així la continuïtat de la seva llengua i la seva estructura i amb ple respecte a les llengües parlades en el territori en una relació federativa i plurinacional amb Espanya".