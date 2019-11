​El Corte Inglés de Can Dragó obre un nou outlet amb més de 150 marques

El Corte Inglés de Can Dragó de Barcelona obre avui un nou outlet a la cinquena planta del centre. L’espai compta amb més de 2.200 metres quadrats, on tenen cabuda més de 150 marques de referència, que es distribueixen en cinc espais diferenciats.













Els clients que visitin l’outlet poden trobar productes amb descomptes fins al 70% en moda dona, moda home, moda infantil, sabateria i esports. Per facilitar la compra i restar temps d’espera a l’hora de pagar, l’espai compta amb un sistema de cua única, amb més de 10 caixes centrals, on el client és guiat a la caixa que queda lliure.





L’outlet oferirà puntualment descomptes addicionals molt atractius per afavorir una major rotació de producte i renovar l’oferta de manera més continuada.





La inauguració es complementa amb un canvi a l’aparcament del centre. Tot i ser de titularitat privada, El Corte Inglés ha decidit obrir-lo al públic i potenciar la seva gratuïtat entre tots els visitants.





En total, l’espai compta amb més de 35.000 unitats presentades de forma disruptiva, on el disseny dels mobles o la distribució de l’espai no pertanyen al concepte clàssic d’outlet. Hi treballen 20 persones, essent gairebé el 70% de la plantilla de nova incorporació.