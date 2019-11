Les emissions de CO2 han de caure un 7,6% a l'any fins al 2030 per frenar l'escalfament a 1,5ºC

Les emissions globals d'efecte hivernacle han de deixar de créixer de manera immediata i caure a un ritme del 7,6 per cent cada any el 2020 a 2030 per tenir la possibilitat de limitar l'escalfament del planeta en 1,5 graus centígrads, segons ha advertit aquest dimarts el Programa de Medi Ambient de Nacions Unides (PNUMA), que insisteix que de no ser així no s'aconseguirà el repte marcat per l'Acord de Clima de París signat el 2015.









L'advertència, emesa aquest dimarts a Ginebra en l'Informe anual de la bretxa d'emissions del PNUMA, arriba a menys d'una setmana de la celebració de la XXV Conferència de les Parts de la Convenció Marc de Canvi Climàtic de l'ONU que se celebrarà del 2 al 13 de desembre a Madrid i a poc més d'un mes que el 2020 entri en vigor l'Acord de París.





L'informe sobre la 'bretxa', entre el necessari per frenar el canvi climàtic i el compromès, assenyala que "fins i tot" si s'implanten tots els actuals compromisos incondicionals sota l'Acord de Clima de París, la temperatura global de la planeta pujaran 3,2 graus centígrads, el que comportaria impactes climàtics més destructius i de major rang.





Per això, el PNUMA insisteix als països en què l'ambició col·lectiva "ha d'augmentar més de cinc vegades els nivells actuals per aconseguir les retallades necessàries durant la pròxima dècada per assolir l'objectiu de limitar l'augment de la temperatura global a 1,5ºC.





Així, insisteix que l'any 2020 és un "any crític per a l'acció climàtica" i anima a la propera Cimera de Clima (COP26) que tindrà lloc a Glasgow, Escòcia, ha de determinar el curs futur dels esforços per frenar la crisi i els països haurien d'augmentar significativament els seus compromisos climàtics.





L'informe del PNUMA indica que les emissions de gasos d'efecte hivernacle han augmentat el 1,5 per cent cada any en l'última dècada malgrat els diferents avisos i crides a l'acció. De fet, el 2018 les emissions totals van arribar les 55,3 gigatones de CO2 equivalent. Per tornar al camí desitjada, les emissions anuals en 2030 haurien de ser a 15 gigatones de CO2 equivalent menors cada any per limitar l'increment de temperatura a 2 ° C i fins i tot, 32 gigatones de CO2 menors per aconseguir l'objectiu de 1,5ºC.





Si les coses segueixen com estan actualment, les temperatures, lluny d'augmentar 1,5ºC, podrien créixer entre 3,4 i 3,9 graus centígrads a el final d'aquest segle, el que comportarà destructius impactes. Això es tradueix en una retallada d'emissions de GEH a l'any d'un 2,7 per cent cada any entre 2020 i 2030 per al repte dels 2ºC i un 7,6 per cent a l'any per a l'objectiu de 1,5ºC.





El PNUMA, contundent, assegura que les tecnologies el coneixement de les polítiques per a tallar les emissions es coneix però la transformació ha de començar amb les negociacions del G20 que sumen el 78 per cent de les emissions totals, però 15 dels membres del G20 no s'han compromès amb un objectiu de zero emissions.





"El nostre fracàs col·lectiu en actuar aviat i durament contra el canvi climàtic significa que ara haurem de fer una retallada d'emissions més profund, d'un 7 per cent cada any si volem tallar-les ja en aquesta propera dècada", ha manifestat la directora executiva del PNUMA, Inger Andersen.