El Govern demana una taula entre governs amb Sánchez i Torra després de la investidura

La consellera de Presidència i portaveu de Govern, Meritxell Budó, ha reiterat aquest dimarts que l'executiu català aposta pel diàleg entre governs en una taula de negociació en la qual se senten el president de Govern central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat , Quim Torra, que s'haurà de donar "un cop constituït el Govern de l'Estat espanyol" i no abans de la investidura.









En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha concretat que la declaració de Pedralbes "és un bon punt de partida", ha sostingut que s'ha de poder parlar de tot, i ha recordat que aquella declaració contenia la figura d'un relator que consideren que, si era vàlida en aquell moment (desembre de 2018), també ho ha de ser ara.





Després que ERC no hagi concretat si les garanties que demanen per a aquest diàleg se substància en la figura d'un relator i que JxCat hagi exigit que sigui mediador internacional, preguntada pel perfil d'aquest relator, ha contestat que ha de ser "una figura de consens, de reconeixement dins de país i que sigui còmoda per als dos governs", però no ha donat resposta a si ha de ser internacional.