Torra repta els jutges i assegura que acudeixi a el Tribunal per "acusar l'Estat de vulnerar" els seus drets

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que aquest dilluns 18 de novembre no es defensarà de res en el judici en el qual se l'acusa d'un presumpte delicte de desobediència, sinó que anirà a "acusar l'Estat de vulnerar" els seus drets i els de tots els ciutadans, ha afirmat aquest diumenge en un 'Dinar groc' a Bescanó (Girona).





"Demà no vaig a defensar-me de res perquè vaig complir el meu deure com a President: defensar els drets i les llibertats", ha sostingut el president català aquest 17 de novembre, ha informat la Generalitat en un comunicat, i ha agraït a l'qui li han donat suport.













El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el jutjarà aquest dilluns per un presumpte delicte de desobediència per no haver acatat l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat en període electoral.





El cap de l'Executiu català ha defensat que el camí cap a la independència és "complicat, però és irreversible", perquè segons ell la república catalana és molt més que un somni, però ha advertit que depèn de tots.





"La responsabilitat de cada un de cada un de nosaltres, la meva com a president de país és important, però la de cadascun de vosaltres també ho és", ha destacat Torra.





Davant les més de 300 persones que han assistit a aquest acte reivindicatiu, Torra ha criticat que "estan passant coses que no són acceptables ni tolerables", des del punt de vista humanístic i pel que fa als valors republicans i europeus, ha afegit.





Torra ha opinat que "justícia espanyola són termes absolutament incompatibles", i ha apuntat que la notícia esperançadora és perquè després ve la justícia europea.





UN ANY I MIG EN EL CÀRREC





També ha recordat que aquest diumenge es compleix un any i mig des que va prendre possessió de l'càrrec i ha agraït "la confiança i el suport" que ha tingut dels catalans.





Torra ha defensat que Catalunya és capaç de "demostrar als del món que, d'una manera democràtica, d'una manera pacífica, d'una manera no violenta", es pot culminar un procés d'independència.





Abans de l'acte, Torra ha fet una visita institucional a l'Ajuntament de Bescanó, on ha estat rebut pel seu alcalde, Xavier Vinyoles, i els membres del consistori.





Al matí, ha visitat a Sant Gregori (Girona) la Fira de Pa i la Xocolata, i també ha estat a l'Ajuntament de la localitat i ha signat el seu Llibre d'Honor.