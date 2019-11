Torra espera posposar la seva inhabilitació fins al 2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'asseu aquest 18 de novembre a la banqueta dels acusats per haver comès presumptament un delicte de desobediència durant la campanya electoral per mantenir els llaços grocs al balcó de la Generalitat després d'haver rebut el requeriment de la Junta Electoral Central.













La Fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per Torra i una multa de 30.000 euros, però la intenció de l'acusat és anar a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). esperar el seu veredicte i recórrer en el cas que sigui declarat culpable. Això provocaria que, en cas de tenir raó la Fiscalia, el president mantindria el seu càrrec fins a 2020, si no hi ha eleccions abans.





De moment, aquest 18 de novembre està previst que se celebri la primera vista i que Torra vagi a declarar als jutjats catalans. No Esera que la sentència rade molt més de dues o tres setmanes a emetre i alguns juristes veuen més que probable que es pugui condemnar el president. És clar que aquest no es rendirà tan fàcilment.





Segons diverses fonts consultades, la voluntat de Torra és batallar per la seva innocència i, especialment, perquè no, el inhabilitin. Així que si, realment, fos declarat culpable recorrerien les sentència davant el Tribunal Suprem, on també és probable que s'admeti el recurs. Això portaria el cas fins 2020. I és que aquest tribunal té uns temps d'espera més llargs i poden arribar als nou mesos.





Mentrestant, Torra podrà seguir exercint de president i fins i tot presentar-se a eleccions autonòmiques si així ho desitja.





La Junta Electoral Central (JEC) va ordenar al president de la Generalitat, Quim Torra, al fet que abans de les tres de la tarda d'divendres, dia 4 d'octubre, retiri dels edificis públics de l'Administració de Govern català els símbols independentistes o de suport als polítics presos o fugits que llueixin en elles perquè la seva exhibició suposa un incompliment de l'obligació de neutralitat política que els poders públics han de mantenir durant el període electoral. La Generalitat va trigar a obeir i fins i tot va tractar de posar un altre de color blanc.





EL JUDICI





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà aquest dilluns 18 de novembre a el president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte de desobediència per no haver acatat l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar els llaços grocs dels edificis de la Generalitat en període electoral.





Torra serà jutjat a l'haver mantingut al Palau i en edificis públics de la Generalitat estelades i la pancarta 'Llibertat presos polítics' amb un llaç groc, en el període electoral de les generals de el 28 d'abril de 2019, tot i l'ordre de la JEC de retirar-lo.





El president acudirà cap a les 8.30 hores acompanyat dels membres del seu Govern, Òmnium Cultural, ANC, AMI i ACM, i farà un recorregut a peu des de l'Arc de Triomf fins a l'Alt Tribunal català, on el judici començarà a les 9.00 hores.





El primer a declarar en el judici serà Torra com a acusat, i durant el matí s'espera la declaració d'una desena de policies i de l'excomissari cap de Mossos Miquel Esquius.





A la sessió de la tarda declararà a partir de les 16 hores el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa; la delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; la exportaveu de el Govern i regidor de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi; el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.





Tot i que el judici havia de celebrar-se el 25 i 26 de setembre, coincidint amb el Debat de Política General al Parlament, finalment el TSJC el va reprogramar per al 18 de novembre perquè havia de resoldre les recusacions presentades contra el president de l'TSJC, Jesús María Barrientos , i la magistrada Mercedes Armes, així com contra el magistrat Carlos Ramos, instructor d'aquestes recusacions.





La causa part d'un recurs de Cs davant la JEC per exigir la retirada dels símbols el 7 de març, el que va derivar en la incoació d'un procediment que va acabar en un acord el 11 de març que exigia a Torra retirar els llaços a 48 hores.





INFRINGIR LA NEUTRALITAT





El TSJC va enviar a Torra a judici a l'considerar que els llaços i estelades són propis d'uns partits polítics i aliens a altres que s'oposen a ells, de manera que, segons reiterats acords de la JEC ratificats per la jurisprudència de Tribunal Suprem, "es consideren partidistes, per la qual cosa no poden ser exhibits per les administracions i pels poders públics durant els períodes electorals, sense infringir greument el seu deure d'objectivitat i de neutralitat".





La JEC va ordenar a Torra retirar els símbols l'11 de març, però Torra va presentar poc abans de vèncer el termini una reconsideració, que va ser denegada per un altre Acord, de 18 de març 2019, pel qual la JEC va ordenar personalment Torra retirar els símbols en 24 hores, segons l'acte d'obertura de judici oral.





Llavors Torra, sense complir amb aquest mandat, va presentar el març 19 un escrit sollicitant la seva suspensió i un aclariment, "argüint una pretesa dificultat per al seu compliment i advertint que esperava un informe a l'Síndic de Greuges sobre alguns aspectes compromesos en la retirada dels símbols ".





El tribunal té en compte unes declaracions de la llavors portaveu de Govern, Elsa Artadi, que, en roda de premsa el 19 de març després del Consell Executiu, ha informat de la decisió personal de Torra de mantenir la pancarta amb un llaç groc i el lema de 'Llibertat presos polítics' que penjava de la balconada de Palau de la Generalitat, i d'una nota de premsa en el mateix sentit de el dia 20.





El 21 de març Torra va disposar presumptament que la pancarta amb el llaç groc "fora completament coberta" per una altra de la mateixa mida i format al costat d'un lema similar - 'Llibertat presos polítics i exiliats' -, però en la qual el llaç groc havia estat substituït per un llaç de el mateix color blanc que el de el fons de la pancarta, creuat per un gruix traç de color vermell, segons l'escrit.





En el seu escrit, el jutge relata com Torra no va retirar els símbols durant aquells dies tot i dos acords de la JEC en què ho ordenava, de 11 i 18 de març, i que no va ser fins al dia 22 que van ser retirats després ordenar-als Mossos d'Esquadra que procedissin a fer-ho.





"SÍ, DESOBEDECÍ"





Torra va declarar el 15 de maig davant el TSJC com investigat per aquesta causa, on va afirmar: "Sí, desobedecí, perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans".





A més, va explicar que no va dictar l'ordre de retirar els símbols perquè va considerar: "Era una ordre manifestament illegal dictada per un òrgan que no era competent en absolut, no era una autoritat competent superior a mi".





La Fiscalia Superior de Catalunya demana condemnar-lo a una inhabilitació d'un any i vuit mesos per un presumpte delicte de desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) i multar amb 30.000 euros.





L'acusació popular exercida per Vox sollicita per al president una multa de 72.000 euros i la inhabilitació per a ocupació o càrrec públic per un termini de dos anys, que inclou la seva inhabilitació per a l'exercici de funcions de govern o de qualsevol altre càrrec públic d'àmbit local , autonòmic, estatal o europeu.