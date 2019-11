Aznar expressa el "màxim risc" per a Espanya d'un Govern sostingut per l'independentisme

L'expresident de Govern, José María Aznar, ha expressat la seva angoixa davant la situació de "màxim risc" per a Espanya si finalment es conforma un Govern de coalició "radical" d'esquerres "consentit pel secessionisme i independentisme".





"Si construïm un Govern en el qual per primera vegada, des de finals de la Guerra Civil, entren els comunistes chavistes a favor de Veneçuela i consentit per l'independentisme, estem en una situació de màxim risc perquè un Govern com el que s'està intentant formar amb algú que està condemnat per sedició i amb algú com un terrorista convicte i confés, són paraules majors que no desitjo que passi", ha insistit Aznar.





En la seva intervenció en una conferència sobre el futur d'Europa, juntament amb l'expresident de França, Nicolas Sarkozy, Aznar ha expressat la seva "angoixa i preocupació" per la possible aliança que el PSOE pugui fer amb Unides Podem i amb els partits separatistes per formar Govern. Segons ha advertit, tot i que es pot demanar "ajuda" de tots "els nostres amics" europeus, "que la tenim", cal saber "el que tenim entre mans" que és l'intent de formar un Govern amb la "complaença secessionista".









L'expresident ha recalcat que la seva "responsabilitat" és "alçar la veu" per avisar del "risc important" d'un pacte "consentit" pels independentistes. Per això, ha assegurat que la seva veu "se'n va a sentir" mentre es pugui perquè no va "ni a acceptar, ni veure, ni a viure" cap possibilitat que Espanya "es trenqui".





Per la seva banda, Sarkozy, que ha destacat que "sempre" ha estat un "amic" del nostre país, ha assegurat que França "sempre estarà al costat de la democràcia espanyola, sigui quin sigui el Govern". Però també ha assegurat que una Espanya "unida" és un factor "fonamental d'estabilitat" per a Europa.





A més, l'expresident francès ha ressaltat que la independència de Catalunya "no és un problema exclusivament" d'Espanya, sinó que és un problema "per a tot Europa", a l'igual que el Brexit "no és un problema només dels anglesos". Per això, ha advertit que el món "es mou" i cal "moure amb ell" perquè sinó "es trencarà per tot arreu".





"És un verí i quan passa és com una fuita d'aigua, a el principi és petit, però després hi ha la pressió en tots els estats europeus. Si Catalunya no forma part d'Espanya, després seran els escocesos, després les tres regions de nord de Itàlia i així. Hi haurà més divisió quan necessitem estar més units que mai", ha sentenciat.





En la seva opinió, "cal més ambició" política de cara a el futur perquè el "immobilisme" que hi ha actualment és el que "permet als que té ganes de trencar-ho tot que siguin els que es converteixin en els quals poden convertir un somni en realitat".