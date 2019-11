La crisi sense fi de Dia: la cotitzada es desploma pel setge de la justícia a l'anterior direcció

Les accions de Dia es van desplomar un 15% després de tres dies d'ascensos en els quals va arribar a pujar més d'un 60% després de tancar-la seva ampliació de capital en una jornada en què l'Audiència Nacional ha confirmat que investigarà als últims tres consellers delegats que va tenir la cadena de supermercats abans del 'desembarcament' de LetterOne.





En concret, els títols de la cadena de supermercats, que van liderar les caigudes aquest dimarts, van tancar amb una caiguda del 15,17%, fins a intercanviar-se a 0,21 euros.





El jutge de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Alejandro Abascal, ha admès la competència per investigar una querella presentada per la Plataforma d'Afectats de Dia contra la companyia i 13 persones físiques, entre les quals es troba l'ex conseller delegat Borja de la Cierva, i ha donat trasllat a la Fiscalia Anticorrupció, que ja seguia diligències sobre els seus predecessors Ricardo Currás i Antonio Coto, perquè informi si convé acumular la investigació.









Segons informen fonts jurídiques, Anticorrupció seguia diligències d'investigació des de principis d'any, quan la companyia llavors comandada per Borja de la Cierva va presentar allà una querella sobre presumptes irregularitats en la gestió dels comptes per part dels dos equips anteriors, el del CEO Ricardo Currás, que va cessar a l'agost de 2018; i el del seu successor, Antonio Coto, que portava la companyia al Brasil i l'Argentina va ser conseller delegat quatre mesos, fins al desembre del mateix any.





Des de llavors, Anticorrupció ha practicat diligències d'investigació i recaptat informes d'institucions i organismes, però les indagacions s'han solapat amb els tràmits d'admissió de la querella que al seu torn promovia aquesta plataforma d'afectats en nom dels accionistes minoritaris i que es dirigeix contra la companyia i 13 persones físiques, inclosos Currás i De la Cierva; i contra la seva auditora, KPMG, per no haver detectat les presumptes irregularitats.





La plataforma s'ha querellat més contra l'expresidenta Ana María Llopis, l'expresident de la comissió auditora en la companyia Julián Díaz, l'ex vicepresident de consell Richard Golding, l'ex conseller i ex vicepresident primer Mariano Martín i els exconsellers María Luisa Garaña i Joan Maria Nin, d'acord a l'acte amb el qual Abascal reconeix la competència per instruir aquest assumpte.





Un cop admesa a tràmit i assumida la competència per l'Audiència Nacional, el jutge ha donat trasllat a Anticorrupció per la similitud de l'objecte de les indagacions, ja que es tracta de la gestió de la companyia des que es va planificar la seva sortida a borsa i fins que va acabar en mans del fons LetterOne que presideix el magnat rus Mikhaïl Fridman, actual accionista majoritari.