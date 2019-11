Els europeus gasten més de 30.000 milions d'euros en droga a l'any

Els ciutadans europeus es gasten a el menys 30.000 milions d'euros a l'any en comprar drogues, un mercat que representa la major font d'ingressos per al crim organitzat dins de la Unió Europea, segons un informe publicat aquest dimarts l'Observatori Europeu de les Drogues i les toxicomanies (EMCDDA) i Europol.













El cànnabis domina el mercat europeu de la droga i representa el 39% de tota la despesa europeu, amb un valor de 11.600 milions d'euros. Uns 25 milions d'euros d'entre 15 i 64 anys van consumir aquesta droga l'any passat, segons consta en l'estudi.





El text també remarca que, encara que l'ús d'aquesta droga segueix dominat pel consum de cànnabis en forma de marihuana (herba) o haixix (resina), està augmentant la venda de productes derivats d'aquesta droga, com aquells utilitzats per qüestions terapèutiques o productes amb cannabidiol (CBD) o nivells baixos de tetrahidrocannabinol (THC).





Espanya es manté com el principal país d'entrada d'haixix a la UE i comparteix amb els Països Baixos el protagonisme com a centre de trànsit intern. Tots dos països són identificats també com l'origen de la majoria de les confiscacions realitzades per les autoritats policials de la resta de socis.





Després del cànnabis, la següent droga més consumida a Europa és la cocaïna, amb un valor estimat de despesa de 9.100 milions d'euros a l'any i 4 milions de consumidors europeus. El seu consum està encara concentrat al sud i l'oest de el continent, però el mercat "sembla estar expandint-se" gràcies a la producció "rècord" registrada a Llatinoamèrica, que ha intensificat el trànsit a Europa.





En qualsevol cas, Espanya, Bèlgica i Països Baixos segueixen sent els principals punts d'entrada i de distribució de cocaïna per tot el continent.





A més, l'informe d'EMCDDA i Europol subratlla que la presència de grups de crim organitzat europeus a Amèrica Llatina fa que puguin gestionen de forma integral la cadena de subministrament, un fet que podria estar impulsant la competència d'aquest mercat, vinculat a la violència dins de la UE.





Amb un 25% de la despesa anual, uns 7.400 milions, l'heroïna altres opiacis representen el tercer grup de drogues més consumides a Europa (1,3 de consumidors europeus l'any passat). La ruta dels Balcans segueix sent la principal entrada d'aquesta droga a la UE, encara Europol assenyala l'increment de les arribades pel Sud, principalment a través de Canal de Suez.





El mercat d'amfetamines, metamfetamines i MDMA a la UE té un valor d'uns 1.000 milions d'euros anuals (un 5% del total). Uns 1,7 milions d'europeus van provar les amfetamines o les metamfetamines l'any passat, mentre que 2,6 milions van consumir MDMA.





La producció d'aquestes substàncies té lloc a vegades a "escala industrial" dins de la UE, tant per a consum domèstic com per a exportacions. Els nous mètodes de producció, a més, afegeixen puresa i rebaixen el preu d'unes drogues el mercat està controlat pel crim organitzat.