Torra exigeix participar amb Sánchez en una negociació entre governs

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit aquest dimecres que ha d'estar en el diàleg amb el president de Govern central en funcions, Pedro Sánchez, a la negociació "entre governs".













Així s'ha manifestat en la sessió de control al Parlament en resposta a la pregunta dl líder del PSC, Miquel Iceta, a qui li ha preguntat que concreti si el diàleg entre les dues parts implica "parlar de govern a govern".





"Ens reconeixem Catalunya i Espanya com dues entitats jurídiques, dos subjectes polítics que decideixen lliurement una solució política, com el Regne Unit i Escòcia? Això significa parlar de govern a govern, que el president de l'Estat parla amb el president de Catalunya i el truca, sobretot el truca, per poder parlar?", ha preguntat.





Per a Torra, és necessari concretar la paraula diàleg i la voluntat amb la qual es vol negociar: "Si la voluntat és parlar de dret d'autodeterminació i em diu 'passem a les postres', ens costa entendre aquesta voluntat de diàleg i negociació".





"Fins i tot el Papa crida al diàleg" a Espanya, ha apuntat Torra, per la qual cosa considera important abordar un diàleg seriós i amb contingut entre governs i en què els presidents de la Generalitat i de l'Executiu central es reuneixin.





Així, d'acord amb la intervenció del diputat de JxCat Albert Batet, ha deixat clar que en la taula de negociació posaran sobre la taula el dret a l'autodeterminació, acabar amb la "repressió" i l'amnistia per als presos independentistes, i que cal poder parlar de tot això.