La Comissió Von der Leyen, aprovada per 461 vots, més del que va tenir Juncker fa cinc anys

La nova comissió Von der Leyen ha estat aprovada pel Parlament Europeu amb 461 vots a favor, 157 en contra i 89 abstencions, més que els 423 vots obtinguts per la comissió Jean Claude-Juncker fa cinc anys.





Abans d'això, més de presentar al seu equip al matí, Ursula Von der Leyen va decidir presentar la visió i les propostes que el seu equip havia de aplicar. En la seva intervenció abans de la votació sobre la nova Comissió Von der Leyen, Ursula va insistir en el seu programa.





Va parlar de l'"obligació d'actuar" davant el canvi climàtic, ha advertit que "no hi ha futur sense digitalització", va dir que sempre serà un "remainer" al Brexit (és a dir, que per a ella el Regne Unit continuaria) i, en matèria de migracions, va dir que "sempre oferirà refugi a aquells que necessitin protecció internacional". Von der Leyen va recordar també un dels grans reptes: "És hora de completar la nostra unió econòmica i monetària".





Després va arribar la votació i Von der Leyen va aconseguir 461 persones, el que és millor que el col·legi de comissaris de Jean-Claude Juncker, però pitjor que els dos vots de Barroso, que tenia menys membres. Com mostren els resultats de les votacions dels últims col·legis de Comissaris de Parlament Europeu:





- Comissió Juncker: 423 vots a favor, 209 en contra i 67 abstencions (nombre total de diputats: 751).





- Comissió Barroso II: 488 vots a favor, 137 en contra i 72 abstencions (nombre total de diputats: 736).





- Comissió Barroso I: 478 vots a favor, 84 en contra i 98 abstencions (nombre total de diputats: 732).





- Comissió Prodi: 510 vots a favor, 51 en contra i 28 abstencions (nombre total de diputats: 626).





- Comissió Santer: 417 vots a favor, 104 en contra i 59 abstencions (nombre total de diputats: 567).









