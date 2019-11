Corbyn acusa Johnson de negociacions "secretes" per "vendre" el servei de salut britànic als EUA

El Partit Laborista britànic acusa el primer ministre, Boris Johnson, de "negociacions secretes" amb els Estats Units per "vendre" el sistema nacional de salut a empreses nord-americanes, en el marc d'un futur acord comercial post-Brexit.





Dues setmanes abans de les eleccions legislatives anticipades, Jeremy Corbyn, líder del principal partit de l'oposició, presenta 450 pàgines de documents a la premsa, que, assegura, són prova de la celebració, des de juliol de 2017 fins a "fa tot just uns mesos", de sis reunions entre representants britànics i nord-americans sobre la relació comercial després de la retirada del Regne Unit de la Unió Europea (UE).





"Aquests documents confirmen que els Estats Units exigeix que el Servei Nacional de Salut (NHS) estigui a la taula de negociacions comercials", va dir el líder laborista.





"Ara tenim proves que amb Boris Johnson el NHS està sobre la taula ia la venda".





Per Corbyn, el futur acord comercial amb els Estats Units "definirà el futur" del Regne Unit, de manera que la legislació del 12 de desembre "és ara una lluita per la supervivència de la sanitat nacional com un servei públic gratuït per a tots".





El president nord-americà, Donald Trump, ha assegurat al primer ministre britànic, Boris Johnson, que tots dos països poden tancar "un acord magnífic".





En els últims mesos, fonts nord-americanes, inclòs l'ambaixador dels Estats Units a Londres, han admès que les negociacions comercials abasten totes les àrees de l'economia britànica, inclòs el Servei Nacional de Salut, però a finals d'octubre Donald Trump va negar qualsevol interès en el servei de salut britànic.