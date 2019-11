Roldán i Iceta es reuneixen per explorar un pacte del constitucionalisme a Catalunya

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, i el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, s'han reunit aquest dimecres per explorar un pacte del constitucionalisme per fer front a l'independentisme.





Aquesta trobada forma part de les reunions que va demanar Cs al PP i al PSC per explorar la possibilitat d'unir el constitucionalisme contra l'independentisme.





En un vídeo publicat a Twitter, Roldán ha assegurat que Iceta "ha mostrat la seva predisposició a treballar per aquest pacte per a Catalunya".









La dirigent taronja també li ha transmès la seva "preocupació" per la negociació el PSOE amb ERC per la investidura del president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, i ha demanat als socialistes que rectifiquin.





ENFORTIR AL CONSTITUCIONALISME





Cs va demanar reunir-se amb el PSC i el PP amb la voluntat d'impulsar un "pacte per Catalunya" perquè els partits constitucionalistes s'uneixin per fer front a l'independentisme.





La setmana passada ja es va reunir amb el president del PP català, Alejandro Fernández, que va insistir a Cs en la necessitat que aquest possible pacte es tradueixi en una coalició de dos partits per a les pròximes eleccions catalanes sota la marca Catalunya Suma.





En la roda de premsa posterior a aquesta trobada, Roldán va celebrar els "consensos" als quals ha arribat amb els populars, però va afirmar que encara no és el moment de parlar de coalicions electorals.





La proposta de pacte que planteja Cs inclou diversos punts sobre educació perquè a Catalunya "no es adoctrini als nens" i el castellà sigui llengua vehicular, i intervenir a TV3 perquè no sigui controlada per l'independentisme, segons el partit.





A més, vol prioritzar l'agenda social, la lluita contra la corrupció i fer un front comú "contra la violència dels radicals", ja que acusa l'independentisme de no condemnar-la.