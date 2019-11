Plácido Domingo esgota les entrades per les seves actuacions a Les Arts a València

El tenor espanyol Plácido Domingo ha penjat el cartell de no hi ha entrades per al seu retorn a Espanya dins el repartiment de 'Nabucco' al Palau dels Arts, en els dies 2, 5, 8 i 11 de desembre, tal com ha assenyalat la institució.





El director artístic de Palau de les Arts de València, Jesús Iglesias Noriega, ja va assenyalar en roda de premsa que les entrades anticipades estaven esgotades, tot i que encara queda un percentatge mínim destinat a la venda el dia de les representacions.









El preu de les entrades oscil·la entre els 15 euros i els 138 euros. El mateix Iglesias ja va avançar que el ritme de venda de tiquets demostrava que "la gent té ganes de trobar-se amb ell" a València i amb "el gran artista que és".





Domingo ja ha passat per diversos escenaris europeus --rebut amb ovaciones-- després de les acusacions d'una vintena de dones d'assetjament sexual conegudes en els últims mesos. Abans del seu pas pel Palau de les Arts, el tenor té una actuació en aquest dijous 27 de novembre a Hamburg.





El coliseu valencià ja es va pronunciar sobre la presència de Domingo en el seu escenari quan van saltar les primeres acusacions contra el tenor el passat mes de setembre. Llavors va confirmar que es mantenia la col·laboració al no tenir constància de denúncies judicials o extrajudicials d'assetjament a treballadors d'aquesta institució cultural.