El Parlament Europeu es recolza en l'ONCE per millorar la qualitat de vida de 80 milions d'europeus

El nou president de Parlament Europeu, David Sassoli, ha renovat avui a Estrasburg un acord de col·laboració amb el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, amb el propòsit d'estrènyer llaços i institucionalitzar la tasca que des de fa anys desenvolupa l'entitat espanyola en l'àmbit polític de les institucions europees, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels 80 milions de ciutadans europeus amb alguna discapacitat.





Aprofitant la visita d'una delegació del sector de la discapacitat espanyol a Estrasburg, el nou president de Parlament Europeu ha conegut com ha estat l'evolució del Grup Social ONCE a la millora dels seus serveis socials per a persones cegues, l'impuls a la formació i creació d'ocupació, la seva presència en el mercat de joc responsable o l'aposta en l'àmbit soci empresarial, a través del seu grup d'empreses socials Ilunion.

Segons ha subratllat Miguel Carballeda "estem aquí per col·laborar amb la Unió Europea i fer millor la vida de 80 milions de ciutadans europeus amb discapacitat. Volem una societat inclusiva en tots els ordres de la vida, des de l'educació a l'ocupació, passant per l'accés a l'oci o les noves tecnologies".





Miguel Carballeda (ONCE) saluda David Sassoli (Parlament Europeu)





Per la seva banda, David Sassoli ha assenyalat que "és un orgull conèixer l'important treball que realitzen organitzacions com el Grup Social ONCE per a la integració de les persones amb alguna discapacitat. Ens uneix la lluita per la igualtat, la no discriminació i la inclusió, que renovem en un acord signat al Parlament".





El conveni preveu fomentar l'elaboració de materials i publicacions accessibles, impulsar conjuntament la imatge de les persones amb discapacitat a Europa, realitzar accions formatives, fòrums i seminaris de sensibilització o promoure l'estada al Parlament de joves cecs en pràctiques professionals. L'ONCE se sumarà també amb l'emissió de 11 milions de cupons dedicats a Europa i a el motiu de l'any europeu.





A més, l'Oficina de Parlament Europeu a Espanya col·laborarà amb l'ONCE en la promoció de visites dels eurodiputats a les instal·lacions i serveis de suport a les persones cegues a Espanya, per donar a conèixer així el model de gestió d'un Grup Social, únic al món.





En aquest sentit cal destacar que la Fundació ONCE, com a gestor de fons per a la inclusió social, educativa i laboral procedents de Fons Social Europeu (FSE), porta 19 anys treballant amb les autoritats comunitàries, el que ha permès beneficiar a més de 236.000 persones amb discapacitat a Espanya i impulsar 64.000 llocs de treball.





Coneixent un model únic





Previ a la signatura amb el Parlament Europeu, la delegació del Grup Social ONCE, acompanyada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, ha mantingut un multitudinari trobada de treball amb diferents europarlamentaris espanyols als que han donat a conèixer el model, únic en el món, basat en impulsar la inclusió real de les persones cegues o amb discapacitat visual greu, en àmbits com l'educació, l'ocupació i l'accessibilitat, sense oblidar l'important que són altres aspectes de la vida com l'accés a l'oci, al temps lliure o les noves tecnologies.





També s'han traslladat a les autoritats comunitàries que el Grup Social ONCE convertirà Madrid a ciutat mundial de la ceguesa amb la celebració del World Blindness Summit Madrid 2020, una cimera històrica que tindrà lloc a la capital espanyola del 19 a el 24 de juny de 2020 per debatre i marcar el camí cap al futur dels més de 285 milions de persones cegues del món.





Es tracta de la major assemblea internacional al voltant de la discapacitat visual, que comptarà amb una assistència de més de 1.500 persones cegues vingudes de 190 països i més de 200 organismes relacionats amb la discapacitat visual compartint espais, tallers, ponències, coneixements i experiències en favor del debat cap a un futur millor i sobre el qual treballar junts, globalment.





La delegació espanyola assistent a Estrasburg ha estat encapçalada pel president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, acompanyat del vicepresident i el director de Relacions Internacionals de Grup, Alberto Durán i Javier Güemes; del president i la directora executiva del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Luis Cayo i Pilar Villarino; la directora de l'Oficina de Parlament Europeu a Espanya, María Andrés; i Alejandro Moledo en representació del Fòrum Europeu de la Discapacitat (EDF).





El Grup Social ONCE, que és la suma de ONCE, Fundació i Ilunion, donava feina directa a finals de 2019 a més de 73.000 treballadors i treballadores, gairebé un 60% amb discapacitat, el que el consolida en el primer lloc com a major ocupador de aquest col·lectiu i com a quart ocupador global a nivell de l'Estat.