Urdangarin podria passar el Nadal a casa

Iñaki Urdangarin pot des d'aquest dijous demanar a la presó de Brieva (Àvila) permisos ordinaris per sortir de presó durant un temps taxat, encara que la direcció de centre penitenciari no té encara data per analitzar aquesta petició i pronunciar-se. Si resolgués en les pròximes dates, el marit de la Infanta Cristina podria passar les festes nadalenques amb la família.









El cunyat de Rei porta 17 mesos a la presó, pel que ha complert ja una quarta part de la seva condemna a cinc anys i deu mesos pel cas Nóos. Com passa amb qualsevol altre pres classificat en segon grau, Urdangarin pot demanar permisos ordinaris per sortir de la presó amb un màxim de 36 dies a l'any -18 dies per semestre-, encara que sense poder sumar més d'una setmana de forma consecutiva.





El passat 19 de setembre, Urdangarin va sortir per primera vegada de la lliçó de Brieva que va triar de forma voluntària després de ser condemnat per delictes de prevaricació continuada i malversació (tots dos a concurs), tràfic d'influències, frau a l'Administració i dos delictes fiscals. El marit de la Infanta està des de llavors en un mòdul en el qual no hi ha altres presos, ja que la d'Àvila és una presó de dones.





La seva primera sortida va ser després de l'autorització del jutge de Vigilància Penitenciària d'Àvila, que va acceptar la seva petició perquè assistís a una llar religiós de Pozuelo (Madrid) dues vegades per setmana i un màxim de vuit hores a el dia. La decisió, recolzada per l'Audiència Provincial d'Àvila en rebutjar el recurs de la Fiscalia, es va fonamentar en aplicació de l'article 117 del Règim Penitenciari sobre "mesures regimentals per a l'execució de programes especialitzats per a penats classificats en segon grau", com és el cas d'Urdangarin.





Una vegada que ingressen a la presó, els reclusos tenen un límit temporal de dos mesos per ser classificats des del moment en què la sentència és notificada als centres penitenciaris. Després es torna a estudiar de forma automàtica la classificació de grau cada sis mesos com a màxim.





L'última revisió d'Urdangarin va ser el juliol passat, romanent en segon grau. La seva progressió a tercer grau, en principi, es podria plantejar passada la meitat de la condemna, això és a partir del segon trimestre del 2021.





Els permisos ordinaris als quals ara es pot acollir el cunyat de l'Rei estan regulats en l'article 154 del Règim Penitenciari. D'acord amb la norma, es poden concedir permisos, "previ informe preceptiu de l'Equip Tècnic", per a la sortida ordinària "de fins a set dies de durada com a preparació per a la vida en llibertat".







Aquests permisos són fins a un total de 36 dies per als penats classificats en segon grau o de fins a 48 dies per als que estiguin en tercer grau, "sempre que hagin extingit la quarta part de la condemna o condemnes i no observin mala conducta".





Els límits màxims anuals de 36 i 48 dies de permisos es distribueixen, segons el Reglament Penitenciari, "com a regla general en els dos semestres naturals de cada any". Per al pres classificat en segon grau, com és Urdangarin en l'actualitat, podria disposar de fins a 18 dies en total en un semestre -serien 24 dies per a presos en tercer grau-.





"Dins dels indicats límits", afegeix la norma, "no es computaran les sortides de cap de setmana pròpies de el règim obert ni les sortides programades que es regulen a l'article 114 d'aquest Reglament, ni els permisos extraordinaris".





Abans del seu ingrés a la presó al juny de 2018, la Sala Penal del Tribunal Suprem va rebaixar en cinc mesos la condemna a l'exduc de Palma, passant dels sis anys i tres mesos de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca a la condemna ferma de cinc anys i deu mesos per diversos delictes relacionats amb l'activitat de l'Institut Nóos. La Fiscalia havia demanat un increment de la pena de fins a deu anys.