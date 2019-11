El Tribunal de Comptes cita Puigdemont i Junqueras per el 28 de gener per les despeses de l'1-O

El Tribunal de Comptes ha decidit citar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras per al pròxim 28 de gener de 2020 pel les despeses del referèndum d'independència de l'1 d'octubre de 2017.









El Tribunal de Comptes ha acordat citar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i als exconsellers Dolors Bassa; Meritxell Borràs; Toni Comín; Joaquim Forn; Carles Mundó; Clara Ponsatí; Jordi Turull; Raül Romeva; Josep Rull; Lluís Puig; Meritxell Serret i Santi Vila per fixar la liquidació provisional de les despeses de l'1-O, segons ha informat en un comunicat Societat Civil Catalana (SCC), en què ha adjuntat la notificació de tribunal.





També ha citat Neus Munté; Antoni Molons; Joaquim Nin, Amadeu Altafaj, entre d'altres, i representants de SCC -qui va presentar una denúncia davant aquesta institució-, la Fiscalia i l'Advocacia d'Estat.





Un cop rebuda la resolució, els esmentats disposen de deu dies hàbils per presentar al·legacions i aportar documents o els elements que considerin que s'han de tenir en compte, i també poden interposar un recurs en un termini de cinc dies que no té caràcter suspensiu.





Al Tribunal de Comptes, segons SCC, es requerirà als citats que paguin o avalin la liquidació provisional que es fixi de les despeses de l'1-O, i en cas de no fer-ho es procediria a l'embargament dels seus béns.





Per SCC, els impulsors de l'1-O han de "pagar fins a l'últim cèntim de diners públics" utilitzat per fer-ho, i per això van decidir denunciar-los, al costat de Advocats Catalans per la Constitució, el mateix que va fer la Fiscalia en el seu moment.





RESPOSTA DE PUIGDEMONT





Puigdemont ha acusat el Tribunal de Comptes de fer "política fins i tot en els sobres que envia" després que al gener el tractessin com 'Molt Honorable Senyor' i ara com a 'Don' en la notificació en què el citen el 28 de gener de 2020 per les despeses del 1-O.





"Per a ells, al gener d'aquest any jo era 'molt honorable senyor'. Ara, al novembre em diuen 'Don', que és més castís. No descarto que la pròxima vegada em tractin de 'Caballero', que a Madrid es porta molt", ha ironitzat en un missatge en Twitter.