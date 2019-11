Un Tribunal Constitucional dividit avala la presó de Junqueras

El Ple del Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs de l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras contra la seva presó provisional durant la instrucció i el judici pel Procés independentista, trencant la unanimitat dels dotze magistrats que s'havia mantingut fins al moment en els assumptes relacionats amb aquesta causa.









La sentència, el ponent de la qual ha estat el president de tribunal de garanties, Juan José González Rivas, assenyala que les decisions judicials qüestionades compleixen amb les exigències constitucionals de previsió legal, finalitat legítima i proporcionalitat.





La resolució compta amb el vot conjunt discrepant de tres magistrats del sector progressista, Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer.





La resolució, el contingut íntegre de la qual es coneixerà en els pròxims dies, també inclou un vot concurrent del magistrat conservador Santiago Martínez-Vares, qui està d'acord amb la decisió aconseguida amb la majoria encara que presenta escrit propi per a afegir els seus propis arguments.





El TC únicament ha fet pública aquest dijous la part dispositiva de la sentència, en la qual s'inadmeten les queixes contingudes en el recurs de Junqueras relatives a les vulneracions dels drets fonamentals a la llibertat ideològica i d'expressió, del dret a la tutela judicial efectiva quant a la doble instància penal i del dret a la presumpció d'innocència i a la vida familiar. En cap d'aquestes qüestions s'entrarà en el fons en la sentència que es dicti.





A més, es considera prematura la impugnació del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei i es desestimen les pretensions de Junqueras respecte de tots els altres drets suposadament vulnerats: llibertat personal, aplicació de la presó provisional, participació i representació polítiques, accés a càrrec públic i drets a la defensa i a la legalitat penal.





El recurs va ser presentat per Junqueras contra la decisió de l'instructor de la causa Pablo Llarena, de mantenir la presó preventiva que va dictar contra ell la llavors jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que va començar a tramitar-se en el tribunal de garanties al maig de 2018.





L'ordre del dia del Ple d'aquesta setmana també es va incloure un segon recurs de Junqueras, la resolució del qual està menys avançada, en sol·licitud d'empara contra la decisió de Llarena d'impedir, al gener d'aquest mateix any, la sortida del líder d'ERC per a prendre possessió en la sessió constitutiva del Parlament com a diputat electe.





En aquest cas la ponència és del magistrat del sector progressista Juan Antonio Xiol, qui proposa donar la raó a Junqueras en el referit a la prohibició rebuda per a prendre possessió del seu escó malgrat no haver estat encara condemnat en la causa.





Es va presentar contra la decisió de Llarena d'impedir a Junqueras assistir al Parlament per a prendre possessió com a diputats electes, si bé els va reconèixer el dret a delegar el vot.





L'instructor el va justificar en a "incapacitat legal prolongada" dels encausats per a assistir als debats i votacions del Ple, a causa de la seva situació de presó provisional des del 2 novembre de 2017.