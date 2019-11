Recomanacions per evitar fraus en les compres en línia durant el 'Black Friday'

La Policia Nacional alerta sobre les pràctiques fraudulentes en línia més freqüents en el 'Black Friday', ja que han sol·licitat adoptar mesures "amb sentit comú" per evitar ser enganyats durant l'increment de compres i transferències bancàries a través d'Internet.



Els delictes més comuns són "els càrrecs fraudulents, la suplantació d'identitat, la reconducció a una pàgina web falsa o la remissió massiva de missatges amb ofertes falses".





D'aquesta manera, recomana no introduir el número de targeta en pàgines de "dubtosa confiança" i no realitzar la transacció "en cas de dubte".



De fet, els agents han demanat verificar que sigui una pàgina segura i comprovar que apareix "la icona d'un cadenat a la barra d'adreces al navegador".





A més, han aconsellat comprovar de forma regular "els càrrecs rebuts en el compte bancari i contrastar que coincideixen amb les compres adquirides".



Per realitzar compres a la xarxa, recomanen utilitzar "plataformes intermèdies de pagament, amb targetes prepagament o amb saldo reduït". Així mateix, han demanat fer "una doble comparació per aprovar la transacció -" com un codi de banc remès al mòbil "- i guardar el justificant de compra per a possibles reclamacions.





PRÀCTIQUES FRAUDULENTES EN EL PROCÉS DE COMPRA





D'altra banda, la Policia Nacional ha ressaltat l'ús de pràctiques delictives a Internet. Així, han advertit el 'Carding', una "utilització fraudulenta de numeracions vàlides de targetes de crèdit per efectuar compres". Tot i això, ha explicat que "han obtingut les credencials a través d'altres procediments o per atacs a bases de dades de clients d'entitats".



També alerta del mètode 'Phishing', ja que "suplanta la identitat d'una empresa i enganya a les seves víctimes". Ha subratllat que el mètode consisteix que "la víctima proporciona dades que se sol·liciten a través de correus electrònics amb una pàgina web duplicada amb aparença legal". Per això, ha recordat que "les entitats bancàries, empreses o organismes oficials mai demanen informació de claus per correu electrònic".



Una altra de les pràctiques emprades és el 'Pharming', que consisteix a "suplantar el nom de domini (DNS) d'una pàgina legal per reconduir a l'usuari a una falsa". No obstant això, afegeixen que "el frau es pot cometre a través de la remissió massiva de missatges no sol·licitats amb ofertes publicitàries o avisos falsos", el conegut com a 'Spamming' ". Recorden" no obrir els correus d'usuaris desconeguts i mai 'clicar 'en els enllaços escurçats".



Amb tot, han ressaltat altres tàctiques fraudulentes com el 'Vishing' i el 'Smishing'. Pel que fa a la primera, han afegit que "l'engany es produeix induint la víctima a trucar a un número d'atenció a client fals". "Al 'Smishing' el parany es realitza a través d'SMS", han conclòs.