Trump ratifica la llei de drets humans que dona suport a les protestes de Hong Kong

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ratificat aquest dimecres la llei de drets humans i democràcia a Hong Kong, una normativa que dona suport a les protestes de la regió administrativa especial xinesa i que ha suscitat crítiques a Pequín.





"He signat la legislació per respecte al president xinès, Xi Jinping, per la Xina i per la gent de Hong Kong", ha anunciat el magnat, que també ha donat el vistiplau a un segon projecte de llei que prohibeix l'exportació de material com gasos lacrimògens, gas pebre, bales de goma i pistoles elèctriques per controllar les protestes a Hong Kong.









Segons recull un comunicat de la Casa Blanca, Trump ha subratllat que "ha ratificat la llei amb l'objectiu que líders i representants de la Xina i Hong Kong aconsegueixin superar les seves diferències per assolir una pau i una prosperitat que durin".





La nova legislació, que va ser aprovada per la Cambra de Representants amb només un vot en contra i per unanimitat al Senat, requereix que el Departament d'Estat certifiqui almenys una vegada a l'any l'autonomia de Hong Kong. Així mateix, podria donar lloc a sancions en contra dels alts càrrecs responsables de les violacions de drets humans durant les protestes.





La Xina, que ha condemnat la mesura amb contundència, va convocar aquest dilluns l'ambaixador dels Estats Units al gegant asiàtic, Terry Branstad, en senyal de protesta per l'aprovació del projecte de llei.





Per a Pequín la llei és una eina que té la finalitat d'interferir en els assumptes interns del país, per la qual cosa ha pressionat Washington perquè "corregeixi els seus errors i no interfereixi en els assumptes de Hong Kong i en els de la Xina".





Els manifestants han protestat als carrers de Hong Kong durant cinc mesos i les protestes han empitjorat aquestes darreres setmanes. Els ciutadans critiquen la intromissió de la Xina en les llibertats de Hong Kong. Pequín, per la seva banda, nega haver interferit en els seus assumptes i culpa els països occidentals de provocar els aldarulls.