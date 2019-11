Valverde: "En el grup més difícil, un any més estem classificats"

L'entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha celebrat la classificació per als vuitens de final de la Lliga de Campions que han aconseguit en la penúltima jornada de la fase de grups en guanyar el Borussia Dortmund (3-1) al Camp Nou, i ha assegurat que tot i estar en el grup "més difícil" han aconseguit "un any més" classificar-se com a líders.





"Estem en el grup més difícil de la competició i un any més, a falta d'una jornada, estem classificats. Hem patit en aquesta 'Champions', és veritat, però en aquest moment som primers de grup i per a la nostra gent, això significa molt. Excepte en els primers deu minuts, l'equip ha fet un gran partit i estem contents de continuar endavant", ha celebrat en roda de premsa.









D'altra banda, en referència a l'assistència de gol de Leo Messi a Antoine Griezmann en el 3-0, s'ha mostrat tranquil sobre els llaços futbolístics. "Es parla molt de la seva connexió, i després quan un marca o té l'ocasió, els jugadors bons sempre s'entenen i amb el temps més i millor", ha augurat.





"Luis i Leo s'entenen a la perfecció perquè fa molt temps que juguen junts, però al principi no era així. Messi passa les pilotes molt bé i també les acaba molt bé, Griezmann es desmarca molt bé, cal trobar el 'timing' adequat", ha matisat en aquest sentit. "El partit de Messi ha estat increïble. No és el que fa sinó quan ho fa, quan et jugues la classificació i passar a la següent fase", ha afegit.





A més, veu el francès preparat per a la visita al seu exequip, l'Atlètic de Madrid. "Sempre és un bon moment per a qualsevol jugador afrontar un repte difícil i complicat com anar al Wanda. Té una connotació especial per a ell i Griezmann està preparat", ha assegurat.





Quant a la lesió d'Ousmane Dembélé, ha destacat que és el punt negatiu de la jornada. "Tinc la sensació que ha estat una jugada estranya. Estem tristos per ell, estem classificats però la mala notícia és la seva lesió, ara que estava bé i es trobava a gust. A veure si el podem ajudar", ha augurat.





"No sóc metge, no sé com són les fibres de Dembélé. És diferent, és explosiu, aquests problemes tindran un perquè i hauran de valorar-ho els especialistes. Però ara mateix no podria donar una raó, com a entrenador", ha conclòs sobre aquest tema.