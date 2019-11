YouGov preveu majoria absoluta per Boris Johnson i un resultat estrepitós per Corbyn

L'últim pronòstic electoral de YouGov -firma internacional d'investigació de mercats i anàlisi de dades basada en Internet- apunta a una majoria absoluta del Partit Conservador ia una pèrdua general de vots del Partit Laborista en les eleccions generals del 12 de desembre.

L'enquesta situa el Partit Conservador amb 359 escons, molt per sobre dels 326 requerits per a una majoria absoluta i un augment considerable respecte als 317 guanyats en les eleccions de 2017.





El segueixen el Partit Laborista amb 211 diputats (menys que fa dos anys, amb 262), el Partit Nacionalista Escocès amb 43 (més que fa 35) i els Demòcrates Liberals amb 13, un més que el 2017.





El Partit Laborista podria perdre vots en 621 de les 649 circumscripcions en joc, a més de perdre directament 44 escons enfront del Partit Conservador.









Per tant, aquestes són raons suficients perquè el partit del primer ministre Boris Johnson somrigui i també per preocupar Jeremy Corbyn, que amb 211 diputats tindria el seu segon grup parlamentari més petit en el període de postguerra, i perillosament prop del més petit en aquest període, que es remunta a 1983, quan els treballadors sota la direcció de Michael Foot van aconseguir guanyar només 209 diputats.





El pronòstic electoral de YouGov (que no funciona exactament com una enquesta tradicional) mostra que el partit de Jeremy Corbyn pot perdre punts en alguns dels seus bastions més grans, com Islington North, on el seu líder va ser triat en 1983. No obstant això, aquest serà un lloc que conservarà el Partit Laborista. El mateix ja no es pot dir de la majoria dels llocs que fins ara eren laboristes però que, en el referèndum del Brexit van votar a favor de la retirada de la Gran Bretanya de la Unió Europea (UE).





"En les circumscripcions que van votar més a favor del Brexit el 2018 (60% o més a favor de la retirada de la UE), la transferència de vots [laboristes] als conservadors és superior a el 6%", diu Chris Curtis, cap del departament d'investigació política de YouGov, en declaracions recollides per 'The Guardian'.





"L'única bona notícia per al Partit Laborista és que encara hi ha 30 circumscripcions en què està a un 5% o menys dels conservadors. Si en les pròximes dues setmanes pot reduir aquesta bretxa, és possible que pugui cobrir algunes de les esquerdes de l'anomenada "paret vermella". Però a només dos setmanes de les eleccions, el temps s'està acabant pels laboristes", assenyala Chris Curtis.