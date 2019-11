El Regne Unit haurà de destruir un milió de monedes commemoratives del Brexit

Les monedes commemoratives del Brexit ordenades pel govern liderat per Boris Johnson hauran de ser foses a causa de l'ajornament de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea fins a gener de 2020, segons la 'BBC'.





El Regne Unit té la tradició d'encunyar monedes de 50 penics per celebrar els èxits nacionals que van des dels Jocs Olímpics de Londres de 2012 fins a les obres de l'escriptora de literatura infantil Beatrix Potter, escriu Five Days.





Per celebrar el Brexit, la Royal Mint va ser convidada a produir noves monedes amb la data prevista per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, per a finals d'octubre.





No obstant això, el primer ministre es va veure obligat a sol·licitar una pròrroga de la sortida després que el Parlament no acceptés l'acord del Brexit. Boris Johnson va acceptar formalment l'oferta de pròrroga fins al 31 de gener de 2020, el que va significar que la sortida no va tenir lloc el 31 d'octubre, tot i la promesa que va fer repetidament durant la campanya.





Segons la 'BBC', estaven encunyant-se unes 10 milion de monedes noves, tenint com a data límit el dia de Halloween, un projecte defensat pel canceller Sajid Javid des que va assumir el càrrec al juliol, que va declarar que les monedes havien de portar un missatge de "Pau, prosperitat i amistat amb totes les nacions".





No obstant això, es desconeix el nombre exacte de monedes que hauran de ser reciclades.





Un portaveu de la Casa de la Moneda va dir que es va encunyar al voltant d'un milió de monedes. El mateix portaveu no ha volgut revelar els costos de producció i destrucció de les monedes, que aniran a càrrec dels diners dels contribuents.





Un portaveu del Tresor va dir a la 'BBC' que es produirà una moneda que commemori el Brexit, i que entrarà en circulació després que el Regne Unit deixi la Unió Europea.