Sánchez estudia congelar el salari mínim en 900 euros

La desacceleració econòmica i la pujada de l'atur podrien fer repensar a l'executiu de Pedro Sánchez la pujada del Mínim Interprofessional (SMI) i mantenir-lo de moment en els 900 euros.









Una de les promeses de Sánchez va ser pujar el salari mínim als 1.000 euros, però en l'actualitat estudia si aquesta mesura és possible per a gener de 2020 tenint en compte la resta d'aspectes econòmics de país.





Per això, hi ha la possibilitat de congelar els sous mínims en 900 euros, si bé encara continuen les negociacions entre PSOE i Unides Podem per acabar de conformar el Govern de coalició progressista.





Aquesta és una de les decisions més importants de Govern abans de finals d'any. No només aniria en contra de les tesis socialistes, sinó també de les de la formació estatge.





De fet, a finals de 2018, PSOE i Unides Podem ja es van posar d'acord en la negociació pressupostària per augmentar el SMI, el que afecta més d'un milió de treballadors.





El que passa ara és que en l'últim trimestre s'ha acusat, en termes macroeconòmics, la desacceleració econòmica, mentre que el Producte Interior Brut (PIB) ha començat a créixer menys del previst.





En un escenari així, i sent previsor pel que pugui esdevenir en el mitjà i llarg termini, el Govern almenys estudia paralitzar l'increment del SMI. Una de les possibilitats seria incrementar el SMI durant els propers quatre anys de forma gradual.





Per la seva banda, des d' Units Podem plantegen que sí hi hagi una pujada salarial, encara que sigui simbòlica, perquè consideren que no fer-ho seria desgastar des del principi el Govern progressista.