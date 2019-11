El president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, no se sotmetrà a un debat d'investidura sense tenir amarrats abans tots els suports i abstencions necessàries perquè prosperi. "No anirem a una investidura fallida", ha assegurat la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá.





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, la també ministra d'Educació i Formació Professional ha afegit que els socialistes estan "treballant" per intentar tenir un Govern "abans de Nadal" i mantenen la "confiança" que es pugui aconseguir.





No obstant això, no són pocs els que dins del PSOE estimen que la negociació amb ERC requerirà temps i, per tant, veuen més probable que l'acord definitiu hagi d'esperar al menys fins al mes de gener, segons ha constatat en conversa amb dirigents socialistes.





Basen aquesta percepció en què no veuen que ERC hagi cedit en la seva exigència d'establir un diàleg entre el Govern espanyol i el Govern català sobre l'aspiració de l'independentisme de pactar un referèndum d'autodeterminació.









Celaá s'ha mostrat optimista respecte de les possibilitats d'èxit de la negociació iniciada amb ERC per demanar l'abstenció dels seus 13 diputats, imprescindible perquè la investidura de Sánchez prosperi en segona votació, on només es necessita reunir més vots a favor que en contra.





"Les negociacions entre els partits avancen (...) és esperançador perquè s'estan mantenint els ponts de diàleg. Si hi ha noves cites, hi ha noves oportunitats i és ocasió de demostrar l'aposta per la convivència i el respecte a la pluralitat", ha assenyalat sobre el compromís de PSOE, PSC i ERC de veure de nou el 3 de desembre, després de la seva primera trobada entre delegacions aquest dijous al Congrés.





Celaá ha pretès explicar que el Govern no ha variat el seu llenguatge pel que fa a el problema de Catalunya a el passar definir-lo com una "crisi de convivència", com feia en campanya electoral, a descriure-ho com un "conflicte polític".





"Pensem que hi ha una diferència en formes de sentir i viure Catalunya, en formes de relacionar-se entre Catalunya i Espanya. Aquestes diferències han de ser resoltes (...) Si pensem que hi ha un problema de convivència, hi ha un problema polític a Catalunya entre les dues meitats de Catalunya", ha assenyalat, evitant parlar expressament d'independentistes i no independentistes.





Celaá ha refusat qualificar a ERC com una formació progressista al no voler entrar a "tipificar-se", si bé ha considerat "absolutament respectable" l'opinió mostrada pel ja exministre d'Exteriors Josep Borrell, que no la considera com a tal.





D'altra banda, Celaá ha confirmat que el Govern segueix estudiant la possible impugnació davant el Tribunal Constitucional de la resolució de l'Assemblea madrilenya que insta, a petició de Vox, a la il·legalització dels partits independentistes.





I ha anunciat que divendres que ve el Consell de Ministres estudiarà també si escau impugnar l'última resolució de Parlament que insisteix en el dret d'autodeterminació i critica la Monarquia, una vegada que aquest mateix divendres ha estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.





ABSTENCIÓ DEL PP, UN "FUTURIBLE"





Preguntada per la possibilitat que la negociació amb ERC descarrili i el PSOE renunciï al seu pacte amb Podem per intentar formar Govern amb l'abstenció de PP, Celaá s'ha referit a aquest escenari com "un futurible".





A més, ha afegit que, atenent a les declaracions dels líders populars, no sembla que estiguin disposats a facilitar una investidura de Sánchez.





Celaá ha recordat com en la mateixa nit electoral, el secretari general de PP, Teodoro García-Egea, va arribar a reclamar la dimissió de Sánchez per haver empitjorat els resultats d'abril després de perdre dos escons i passar de 123 a 121 seients al Congrés. En aquest sentit, s'ha queixat que els partits de dreta no se sentin responsables de la formació de Govern.