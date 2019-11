Alfonso Guerra veu un "suïcidi" l'acord entre el PSOE i Podem

L'exvicepresident de Govern Alfonso Guerra ha qualificat aquest dijous de "suïcidi col·lectiu" l'acord entre "un partit constitucionalista", el PSOE, i "un altre que no ho és", en referència a Podem.









Alfonso Guerra s'ha pronunciat d'aquesta manera en Orense durant la presentació del seu llibre 'La España en que creo. En defensa de la Constitución' al Fòrum La Regió, esdeveniment en el qual ha estat acompanyat pel qual va ser alcalde de la Corunya Francisco Vázquez.





En aquest escenari, ha expressat que la lectura dels dies després de les passades eleccions el situen davant d'un escenari en què "partits constitucionalistes s'afanyen a aconseguir acords amb els que no ho són".





"Els partits democràtics es divideixen entre els que mimen als radicals d'esquerres i altres als de dretes", ha dit. En aquest sentit, l'exvicepresident de govern veu "un suïcidi col·lectiu" en el recent acord entre els socialistes i Podem.





El suggeriment de Guerra és que "els partits democràtics tinguin com a prioritat parlar entre ells abans que amb els que no respecten l'Estat de dret o no se senten vinculats a ell".





El socialista ha manifestat que veu amb "inquietud" el "camí emprès per alguns polítics que han abandonat l'acord general d'acceptació de la Constitució com a acta de pau".