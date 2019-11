Alfonso Guerra adverteix que el pacte PSOE-Podem va acabar "en un drama"

L'exvicepresident de Govern Alfonso Guerra ha criticat aquest 19 de novembre el acord assolit entre PSOE i Podem per formar un govern de coalició. Guerra ha assenyalat que el president de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, va arribar a l'acord "en 24 hores i sense parlar abans amb cap partit constitucionalista".









"Si miren l'evolució de l'abraçada és la metàfora del que passarà si aquest acord es converteix en govern. Un prendrà la iniciativa i l'altre no podrà dir que no, encara que li agradaria", ha indicat Guerra, a el temps que ha afegit que aquesta situació pot acabar "en un drama".





Durant una trobada a les oficines de la firma internacional d'advocats Ashurst, el que va ser vicepresident de Govern també ha valorat la sentència de l'Audiència Provincial de Sevilla en el cas ERO, que ha qualificat d'"injusta". "Els dos presidents no s'han portat mig euro ni al seu partit ni a casa", ha afirmat Guerra.





El socialista també ha aclarit que li sembla "un acte delictiu condemnar així a gent que no ha robat". "Ara tota la premsa diu que eren 715 milions estafats, però és una falsedat, aquesta xifra es va utilitzar per resoldre els problemes de les empreses, l'estafa era menys del 10%", ha explicat l'exvicepresident.





Alfonso Guerra també ha dedicat unes paraules a el PSC, i ha criticat que estigui "sempre en una posició ridícula". "El PSC juga a la pista de l'altre, ia la pista de l'altre sempre et guanya l'altre", ha afegit.





"Fa molt pocs dies vam ser testimonis com al matí hi ha un programa d'PSOE en què no es parla de pluralitat i diu el líder d'al PSC, per usar una paraula, i el canvia. Sense passar per cap òrgan", ha reblat.