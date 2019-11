Catalunya es manté com la zona amb la major taxa de pacients en espera per cada 1.000 habitants

La llista d'espera quirúrgica del Sistema Nacional de Salut (SNS) ha tornat a créixer en 2019, segons les dades recopilades fins al 30 de juny d'aquest any, que situava a 671.494 pacients en espera -87.476 pacients més que fa un any-, un creixement rècord mai fins ara recollit en les estadístiques publicades pel Ministeri de Sanitat.





El temps mitjà de demora per sotmetre a una operació també ha tornat a augmentar respecte a l'any passat, concretament 22 dies, passant de 93 a 115 dies. Enrere queden les últimes dades presentades, els de juny, quan la llista d'espera es va reduir 11 dies. Encara que, les dades de desembre de l'any 2018, que no han estat publicats aquest any per Sanitat a la seva web, si van ser rècord pel que fa a dies d'espera ja que situava el temps màxim en 129 dies.





Així mateix, tal com han evidenciat les dades traslladats per les comunitats autònomes al departament de la ministra en funcions María Luisa Carcedo, Catalunya es manté com la regió amb la major taxa de pacients en espera per cada 1.000 habitants (23,32 habitants), seguida d'Extremadura (21,01), i Castella-la Manxa (19,07), que se situa en tercer lloc. Els segueixen Astúries (18,69), Aragó (17,08), Andalusia (17,07), Cantàbria (17,04), la Rioja (15,39) i Múrcia (15,30).









Per contra, per sota de la mitjana nacional, les comunitats que menys taxa de pacients en llista d'espera per cada 1.000 habitants té és Melilla (4,85), Madrid (8,00), País Basc (8,32), Castella i Lleó (9,95), Balears (10,67), Navarra (11,19), Ceuta (11,67), Comunitat Valenciana (12,11) Canàries (12,29) i Galícia (13,10) .





De la mateixa manera, hi ha també diferències per regions pel que fa a el temps mitjà d'espera, sent Andalusia on els pacients esperen més dies per sotmetre a una operació (164 de mitjana), seguida de Castella-la Manxa (149), Catalunya (146) , Canàries (127) i Extremadura (111).





Per especialitats, les que acumulen més pacients en llista d'espera són Traumatologia amb 171.534; Oftalmologia amb 140.930; i Cirurgia General i de Digestiu amb 121.519 pacients. Per contra, les especialitats amb menys persones en llista d'espera són Cirurgia Toràcica amb 1.992 i Cirurgia Cardíaca amb 3.053.





Igualment els temps d'espera amb més demora són Cirurgia Plàstica, que passa de 138 dies l'any passat a 351 dies d'espera, gairebé un any. El segueix Neurocirurgia que passa de 145 dies a 153; i cirurgia toràcica amb 139 dies de mitjana, que fa un any era l'especialitat amb menys mitjana de dies amb 51 dies.