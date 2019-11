Ciutadans activa la fase de transició per impulsar Arrimadas al capdvant del partit

El Consell General de Ciutadans es reuneix aquest dissabte en un hotel de Madrid per constituir la gestora que administrarà el partit durant els propers mesos i per posar data al congrés extraordinari i les primàries, que decidiran el nou lideratge de la formació taronja després de la dimissió de Albert Rivera.





Segons estableixen els Estatuts de Cs, la gestora estarà encapçalada pel president de Consell General, Manuel García Bofill, i serà ell qui proposi als altres membres. Encara que en la formació taronja ja s'han constituït gestores --actualment hi ha una a Canàries--, aquesta serà la primera vegada que es creï un òrgan d'aquest tipus per exercir les funcions de l'Executiva nacional.





García Bofill ha de presentar als consellers una llista amb entre deu i quinze noms, inclòs el seu, i sotmetre-la a votació. Si la llista no rep el suport de la majoria absoluta dels membres de Consell General, haurà de presentar una nova fins a aconseguir la seva aprovació.





El Consell General de Cs, el màxim òrgan polític del partit entre assemblees generals, està compost per 125 membres elegits pels afiliats, els integrants del Comitè Executiu fins a un màxim de vint i tots els portaveus dels comitès autonòmics i del comitè internacional.









ARRIMADAS NO ESTARÀ A LA GESTORA





De moment, la portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas--la única que ha anunciat per ara la seva intenció d'aspirar a presidir el partit--, ja ha dit que no formarà part de la gestora. El motiu és que no vol interferir en l'organització del congrés i les primàries, ja que serà la gestora la que porti a el partit a la V Assemblea General, prevista per al mes de març.





Qui sí podria ser vocal a la gestora l'encara secretari general de Cs, José Manuel Villegas. Si és el cas, s'ha posat "a disposició del partit per ajudar en la transició fins al congrés" extraordinari i "lliurar el testimoni" a la nova direcció, però ha descartat formar part de la futura Executiva.





En l'ordre del dia de la trobada d'aquest dissabte figura també l'aprovació del Reglament de la gestora. El president del Consell General ha remès als consellers un esborrany en el qual es detalla el procediment per constituir aquest nou òrgan i s'estableixen les normes de funcionament.





NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA GESTORA





Al igual que ha estat fent fins ara el Comitè Permanent de l'Executiva, la gestora es reunirà cada setmana, i García Bofill serà qui ordeni els debats i deliberacions. A més, pot proposar una divisió de les funcions perquè cada vocal s'ocupi d'una determinada àrea.





Segons l'esborrany del Reglament, les competències de la gestora es limitaran als assumptes de direcció i administració ordinàries, "llevat que raons d'urgència aconsellin, de manera degudament justificades, resoldre sobre qualsevol altre assumpte que, formant part de l'àmbit de les competències estatutàries "de l'Executiva nacional o el Comitè Permanent,"demani una decisió o acció immediates del partit".





De fet, el text preveu que la gestora pugui promoure la reforma dels Estatuts del partit per "raons d'extraordinària i urgent necessitat, degudament justificades".





La gestora ha dirigir l'activitat de Ciutadans, encarregar-se de la gestió econòmica i administrativa, convocar les reunions extraordinàries del Consell General i convocar la pròxima Assemblea General, i també podrà exercir competències relatives a la participació del partit en processos electorals, entre altres funcions.





Així mateix, serà aquest nou òrgan el que haurà de definir la posició de la formació taronja en la votació d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, com a president de Govern.