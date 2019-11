Arrimadas i l'oportunitat de centrar a Ciutadans

Les coses per a que es consolidin i tinguin futur necessiten un procés llarg de maduració. Si no és així, tenen la mateixa vida que una flor en ple desert. El mateix passa amb aquells partits polítics que han aconseguit en un temps rècord tocar el cel del poder, s'han emborratxat de vanitat, prepotència i a la fi cauen del núvol emborratxats d'èxit, i la ressaca ha donat pas al més estrepitós dels fracassos: han passat de la glòria a l'infern en un tancar i obrir d'ulls .





L'exemple el tenim a Ciutadans, el líder Albert Rivera ha hagut de presentar la dimissió i -de moment- abandonar la política davant dels desastrosos resultats recollits en les eleccions generals. Es veia venir, ho hem dit en més d'una ocasió, el que estava fent el ja exlíder taronja no era correcte. Amb la política presidencialista que ha practicat, el partit ha quedat orfe i gairebé desmuntat.





Es parla ja d'Inés Acostades, protegida de Rivera, per liderar el partit, si el congrés que s'ha de celebrar al mes de març així l'avala. No ho tindrà fàcil Acostades, tal com ha quedat el partit. A la fugida de Rivera li han seguit aquests dies dos dels seus homes de màxima confiança: Villegas i De Páramo, que formaven part de la seva guàrdia pretoriana, el que deixa a Agnès bastant desprotegida.









La pregunta que es fan molts és: ¿està preparada Acostades per portar les regnes del partit tal com està la situació? La possible líder de Ciutadans ha tingut una carrera meteòrica des del seu pas pel Parlament català, on ha desenvolupat una bona tasca, encara que no ha sabut rematar-bé, com demostren els darrers resultats electorals, que han estat de tot menys bons.





D'aquí al congrés, Acostades -malgrat el que es digui en públic- no ho tindrà gens fàcil. Madrid no és Barcelona i les persones que li puguin donar un cop de mà ja no estaran amb ella. Si a això sumem que les seves actuacions fins ara al Congrés dels Diputats no han estat brillants, el mateix que les seves declaracions en mitjans de comunicació, la cosa es complica encara més. Necessitarà molta més ajuda del que es pensa. Rivera li ha deixat una patata massa calenta a la seva amiga.





Ara tindrà la prova de foc amb el tema de la investidura de Pere Sánchez. Seguirà amb el seu 'no' a l'abstenció com va dir Rivera? Un bon gest seria canviar d'opinió, perquè aquesta responsabilitat que diuen tenir amb Espanya es vegi reflectida en el seu vot. Seria un gest de la volta a centre de Ciutadans, que tan bons resultats li va donar en el seu moment.





El que ara toca és comptar realment amb un partit de centre, és bo per a la democràcia. Inés Arrimada té l'oportunitat històrica de fer aquest canvi en el seu partit. Si no ho fa, Ciutadans està condemnat a desaparèixer. ¿Ho farà la nova líder? Caldrà esperar a les directrius que marqui; això sí, amb el permís dels seus companys andalusos, que van prenent ja posicions.