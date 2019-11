ERC aparca la declaració unilateral d'independència

ERC ha aparcat la declaració unilateral d'independència (DUI) per tal de pactar a mig termini amb el Govern central un referèndum d'autodeterminació, ja que la Constitució sÍ permet acordar aquest tipus de consulta entre l'Executiu central i un autonòmic.









D'aquesta manera, els republicans preveuen solucionar el conflicte català. Es tracta d'una estratègia dissenyada pel líder d'ERC Oriol Junqueras des de la presó.





Els de Junqueras apareixen amb un discurs més moderat de la mà de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats i no estableixen una data per assolir els seus objectius, com aconseguir una República de Catalunya.





Fins ara, els de Junqueras semblaven anar amb més presses, però ara que estan en converses amb el Govern del PSOE davant la investidura de Pedro Sánchez, han alentit els ritmes.





Amb el calendari protocol·lari a la mà, Sánchez podria ser nomenat president de Govern central durant la setmana del 16 de desembre, un cop formats al Congrés i el Senat el 3 de desembre.





Des d'ERC poden seguir debatent el seu vot a Sánchez: positiu, negatiu o abstenció, i això podria endarrerir el debat sobre la investidura per al gener.





El nou gir de la cúpula d'ERC és contrari al d'algunes bases de l'independentisme, que després d'anys de promeses polítiques i mobilitzacions populars anhelen passos més ràpids.





Des d'Unides Podem consideren que, per no desgastar el nou Govern de coalició progressista, el millor seria conformar abans de Nadal per posar-se mans a l'obra com més aviat millor, sobretot tenint en compte que fa més de set mesos que hi ha un Govern en funcions .