Els comuns reconeixen contactes amb ERC per facilitar la investidura de Sánchez

El portaveu parlamentari d'En Comú Podem, Jaume Asens, ha assenyalat aquest dimecres que des dels 'comuns' mantenen contacte amb ERC i s'estan reunint amb tots els que poden "empènyer i facilitar" la investidura de Pedro Sánchez com a president de Govern central.









"Sempre hem mantingut el contacte amb aquestes formacions -en al·lusió a ERC-, abans, durant i després, són contactes que no han deixat d'existir en cap moment, i ara tampoc han deixat d'estar. Evidentment estem en contacte, ens estem reunint amb tots aquells que poden empènyer i facilitar aquesta investidura, perquè per a nosaltres el prioritari és que la investidura surti i que es doni un Govern que estigui disposat a no donar l'esquena a Catalunya", ha explicat en declaracions als mitjans abans d'entrar en la diputació permanent de Congrés.





Asens ha apuntat a això que "ara que es parla tant de taula de diàleg", és important recordar que la condició perquè aquesta taula es doni amb Catalunya és que hi hagi un Govern a Espanya "disposat a dialogar". I ha incidit que "ara mateix l'únic govern que està disposat a dialogar és el Govern que sorgeix d'aquest acord entre Unides Podem, En comú Podem i el PSOE".





El portaveu ha assenyalat que és el moment de tornar a fer política, recuperar la seva funció i sentit, i que per això "cal posar en el centre la idea de diàleg" amb l'objectiu d'acabar amb el bloqueig que es dóna en el problema català.





Amb tot, Asens ha preferit ser discret i no avançar cap detall de les negociacions per a la formació de Govern ni per aconseguir l'abstenció d'ERC perquè, ha argumentat, el moment polític exigeix responsabilitat, altura de mires i no repetir els errors del passat.