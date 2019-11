El Govern i els comuns reprenen el contacte per negociar els pressupostos

El Govern i els comuns van reprendre dijous els contactes que havien aparcat per negociar els Pressupostos de la Generalitat 2020, han explicat fonts coneixedores de la trobada.





Les mateixes fonts assenyalen que va ser "una trobada breu" després de l'aturada de les negociacions per les diferències polítiques entre els membres del Govern i els comuns, i per la campanya electoral.





En aquesta trobada es van recordar algunes de les demandes que els comuns porten posant sobre la taula des de la negociació dels pressupostos de 2019, que no van prosperar. No obstant això, les negociacions segueixen encallades i no es preveu que fructifiquin fins que eventualment es constitueixi el Govern espanyol amb el suport dels republicans.





Entre elles, la de reduir les taxes universitàries i modificar impostos per fer-los més progressius --especialment l'IRPF i l'impost de Successions i donacions--.





Aquest divendres, el vicepresident i conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el Govern inclourà una rebaixa d'un 30% de les taxes universitàries en els pressupostos de 2020, que preveu que el Parlament aprovi en "els pròxims mesos".





Malgrat que aquesta mesura es considera un avanç, en la trobada es van transmetre més línies vermelles necessàries per arribar a un acord, encara que ambdues parts van coincidir en la necessitat de seguir amb les negociacions per arribar a una entesa.