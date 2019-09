El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, vol aconseguir la quadratura del cercle. Si fa menys d'un mes, el cervell econòmic del Govern va enviar una ordre a diferents organismes de l'administració autonòmica exigint una retallada generalitzada del 6% del pressupost, ara declara que l'executiu català pretén realitzar una pujada impositiva.





Entre els impostos que Aragonès planteja retocar es troba l'IRPF, successions i la creació de nous impostos encaminats a combatre el canvi climàtic, el que es coneix com a tributs verds.





Tot això embolicat en un discurs sobre una necessària reordenació impositiva i anunciant que la recuperació econòmica permetrà recaptar aquest any més fons. No obstant això, després dels tombs del titular d'Economia es troba un objectiu doble: quadrar els comptes públics i seduir a l'oposició per tirar endavant els nous pressupostos.









Per aquest motiu fa pocs dies Aragonès encara llancés una altra notícia: el Govern té previst augmentar en 2.500 milions d'euros la inversió social del projecte de pressupostos.





Retallar, augmentar la despesa i apujar impostos malgrat una major recaptació: Aragonès va temptejant el terreny i mesurant la resposta de la CUP, comuns i PSC, les forces de l'oposició que podrien donar suport eventualment l'esborrany de pressupostos que presenti el Govern aquesta tardor si la legislatura no descarrila després de la sentència del Tribunal Suprem.





NINGÚ COMPRA LES OCURRÈNCIES D'ARAGONÈS





Tant comuns com socialistes van acollir amb escepticisme l'augment de la despesa social que Aragonès va avançar la setmana passada, argumentant que aquests anuncis havien de materialitzar sobre el paper i no convertir-se en campanyes publicitàries.





Tampoc la CUP es mostra disposada a recolzar el Govern, tot i que la força antisistema vincula la seva negativa no només amb les propostes econòmiques sinó també amb la marxa del 'procés'. Ha estat el mateix Aragonès qui ha revelat en una entrevista que en la primera reunió que el seu departament va mantenir amb els cupaires no hi va haver entesa.





Aquest dimarts, el Govern va aprovar el sostre de despesa per a l'any que ve amb el dèficit zero que imposa el Govern. Davant d'aquesta situació, les proclames de més partides per a assumptes socials són només un reclam per veure si les formacions de l'oposició mosseguen l'ham. De moment, sembla que el conseller només rep carabasses.