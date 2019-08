Comuns i PSC acullen amb escepticisme les promeses pressupostàries de Aragonès

Els comuns s'han obert aquest dilluns a seure a parlar amb el Govern dels Pressupostos de la Generalitat del 2020, però han advertit que no acceptaran "campanyes publicitàries" del vicepresident i conseller d'Economia del Govern, Pere Aragonès.













"Diàleg sincer per acabar amb les retallades, sí. Campanyes publicitàries de Aragonès, no", ha subratllat el diputat al Parlament de CatECP David Cid.





Els comuns reaccionen d'aquesta manera a la previsió del Govern d'augmentar en 2.500 milions d'euros la inversió social del projecte de pressupostos que està preparant la Conselleria d'Economia.





Si es compara amb els comptes que va dissenyar el departament d'Aragonès per al 2019, que per falta de suports el Govern no va arribar ni a registrar formalment davant del Parlament, l'augment d'aquesta inversió social seria de 795 milions.





EL PSC VINCULA EL SEU VOT AMB ABANDONAR LA "CONFRONTACIÓ"





El diputat del PSC-Units Ferran Pedret ha explicat aquest dimecres que el seu partit s'obre a parlar dels Pressupostos de la Generalitat del 2020, però ha exigit al president de la Generalitat, Quim Torra, que abandoni la seva aposta per la "confrontació".





Així, el PSC ha recordat que mai s'ha tancat a analitzar els números que presenti el Govern, però ha avisat que un eventual suport socialista seria "radicalment incompatible" amb què Torra torni a vies unilaterals cap a la independència o vulgui augmentar la confrontació.





"És molt evident, ho hauria de veure el mateix president del Govern", ha conclòs Pedret, que ha reivindicat que el PSC aposta pel diàleg i que això no és compatible amb abonar estratègies que busquin augmentar aquest conflicte.