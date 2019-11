'La Vanguardia' acomiada José María Brunet després de 40 anys

'La Vanguardia' ha acomiadat l'històric redactor en cap del diari José María Brunet després de 40 anys treballant en la publicació.





Fonts pròximes expliquen que el motiu rau en els desencontres continus que últimament ha tingut Brunet amb la direcció del diari.





El conflicte es va engrandir per la disconformitat entre el repartiment de funcions de Brunet i Carlota Guindal, els dos dedicats a informació de l'àrea de tribunals, i Brunet no descarta portar el cas a judici perquè considera que el seu acomiadament no està justificat.





Brunet, periodista de referència de tribunals a Barcelona, va arribar a 'La Vanguardia' el 1981 després de passar per l'Agència Efe.